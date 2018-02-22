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12:36 (мск), источник: Индикатор

Конфликт полов может выйти на уровень межвидового

Биологи выяснили, что самцы и самки одного вида могут быть настолько разными, что могут занимать экологические ниши разных видов. Это не только препятствует эволюции других видов и колонизации местообитаний, но и идет вразрез с общепринятыми теориями о взаимоотношении биоразнообразия и естественного отбора.

Источник: Reuters

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Global Ecology and Biogeography.

Согласно «Происхождению видов» Чарльза Дарвина, новая среда обитания с незанятыми ресурсами — например, горы или остров, — может стать причиной для появления нового вида. Занявшие «свободное» место организмы приспособятся к новой обстановке и приобретут новые, специфические для нее, черты. Согласно новой работе биологов, подобный процесс может происходить и внутри одного вида, что приводит к большой степени полового диморфизма (анатомических различий в строение тела самцов и самок одного вида помимо половых органов).

В результате представители одного пола могут становиться больше, приобретать яркую окраску или менять диету, то есть проходить те же стадии, что и при разделении видов.

Такой эволюционный процесс может увеличивать биоразнообразие региона. Раньше считалось, что это возможно через увеличение количества разных видов.

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В новой работе подробно рассматриваются животные из чилийских Анд и аргентинской Патагонии. Например, у ящерицы диморфизм представлен очень ярко, и представители разных полов занимают разные экологические ниши. В результате это препятствует эволюции других видов, которым некуда встроиться в экосистеме.

«В нашем исследовании получены свидетельства интересного феномена, когда эволюция полов одного вида может подменить эволюцию нового вида, что добавляет еще один уровень к нашему пониманию биоразнообразия, — говорит ведущий автор работы Даниэль Пинчера-Доносо из Линкольнского университета в Великобритании. — Важно понимать, что разнообразие жизни на планете относится не только к разным видам, но и к независимой эволюции самок и самцов».

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