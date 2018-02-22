Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Вера в реанимации: история мамы
Ахеджакова отреагировала на слова Серебрякова о хамстве россиян
Елена Захарова похвасталась роскошной шубой
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Хозяин разыграл кошку, притворившись мертвым
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Украинский спортсмен может лишиться медали – СМИ
Сеть в восторге от Веры Брежневой в белье - СМИ
Елена Захарова похвасталась роскошной шубой
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
В России может резко сократиться количество аптек
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется 23 февраля

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале», организатором которого является движение с одноименным названием, откроется в четвертый раз в посёлке Листвянка Иркутского района 23 февраля 2018 году.

Гостей мероприятия, включенного в календарь международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2018», ждут ледовый городок с развлекательной инфраструктурой, мастер-классы по изготовлению фигур из байкальского льда, ярмарка и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ледовые композиции, созданные командой мастеров под руководством Андрея Пылюха, посвящены теме любви. В комплекс скульптур, на которые нанесены пожелания и хештеги, вошли буквы, фотозоны и развлекательные объекты. Центром притяжения станет каток. Это будет огромное сердце, которое в вечернее время будет подсвечиваться красным светом. Каток будет работать круглосуточно.

«Этот фестиваль мы проводим под лозунгом “2018 год — Год любви на Байкале”. Это любовь к славному морю, природе, людям — ко всему, что нас связывает. Байкал объединяет сердца. В день открытия фестиваля, 23 февраля, проведем различные конкурсы, состязания и соревнования среди присутствующих. Подарков и сюрпризов подготовили немало», — рассказала организатор мероприятия Инга Корочкина.

Состоится флешмоб «Живи на Байкале — это …». Все желающие могут записать видео и разместить его с хештегом в социальных сетях. По итогам акции планируется создать большой видеоролик. Ледовая акватория будет существовать с февраля по март 2018 года. Вход свободный.

Справка

Ежегодно общественное патриотическое движение «Живи на Байкале» реализует самостоятельно или в партнерстве с другими организаторами более 20 различных проектов и культурно-массовых мероприятий. Аудитория участников — свыше 150 тыс. человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

У российских керлингистов отобрали медаль Олимпиады-2018
Украина оценила потери от добычи Россией газа в Крыму
Госдума изменила правила выдачи выигрышей в лотереях
Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день
Россиянам напомнят о долгах после каждой покупки
Ученые объяснили происхождение найденной в океане «тряпки»
Новейшие Су-57 в Сирии сняли на видео
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Удивит ли Пихлер еще раз? Чего ждать от эстафет Две заключительные гонки на олимпийском биатлонном турнире пройдут без россиян
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России Режиссер прокомментировал слова Алексея Серебрякова о том, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Шесть звезд, которые рожали в обычных роддомах Не обращая внимания на удивленные взгляды коллег по шоу-бизнесу, они едут рожать в государственные роддома
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь