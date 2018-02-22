Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется 23 февраля

Гостей мероприятия, включенного в календарь международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2018», ждут ледовый городок с развлекательной инфраструктурой, мастер-классы по изготовлению фигур из байкальского льда, ярмарка и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ледовые композиции, созданные командой мастеров под руководством Андрея Пылюха, посвящены теме любви. В комплекс скульптур, на которые нанесены пожелания и хештеги, вошли буквы, фотозоны и развлекательные объекты. Центром притяжения станет каток. Это будет огромное сердце, которое в вечернее время будет подсвечиваться красным светом. Каток будет работать круглосуточно.

«Этот фестиваль мы проводим под лозунгом “2018 год — Год любви на Байкале”. Это любовь к славному морю, природе, людям — ко всему, что нас связывает. Байкал объединяет сердца. В день открытия фестиваля, 23 февраля, проведем различные конкурсы, состязания и соревнования среди присутствующих. Подарков и сюрпризов подготовили немало», — рассказала организатор мероприятия Инга Корочкина.

Состоится флешмоб «Живи на Байкале — это …». Все желающие могут записать видео и разместить его с хештегом в социальных сетях. По итогам акции планируется создать большой видеоролик. Ледовая акватория будет существовать с февраля по март 2018 года. Вход свободный.

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