Венесуэла выпустила собственную криптовалюту с обеспечением нефтью

Власти Венесуэлы провели государственное первичное размещение токенов (initial coin offering, ICO), в ходе которого была эмитирована национальная криптовалюта Petro. Как сообщает BBC News, на такой шаг власти пошли ради поддержания экономики, переживающей период девальвации и гиперинфляции, а также для привлечения средств, которые можно было бы направить на частичное погашение внешних долгов в размере почти 150 миллиардов долларов. Новая криптовалюта получила государственное обеспечение — один токен равнозначен одному баррелю (158,9 литра) сырой нефти.

Первичным размещением токенов называют выпуск виртуальных ценных бумаг или валюты, которые уже продаются за реальные деньги. ICO является средством первичного привлечения инвестиций в тот или иной проект. Такая форма привлечения средств создана по аналогии с первичным размещением акций на бирже (initial public offering, IPO), однако законодательно в большинстве стран мира никак и никем не регулируется. При этом, по сложившейся практике, покупатели токенов, в отличие от покупателей акций, обычно не получают какого-либо права собственности.

О подготовке к выпуску национальной криптовалюты еще в декабре прошлого года объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, по мнению которого этот шаг позволит привлечь инвестиции в экономику страны. Любопытно, что несмотря на состоявшее государственное первичное размещение токенов, в самой Венесуэле оборот криптовалют находится под жестким контролем — финансовые и налоговые органы тщательно отслеживают транзакции биткоина, проводимые гражданами.

В общей сложности объем выпуска токенов составил сто миллионов Petro. Начальная стоимость одного токена определена в размере 60 долларов; оценка основывалась на стоимости одного барреля венесуэльской сырой нефти на середину января текущего года. Следует отметить, что Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Приобрести криптовалюту можно на специально созданном для этого сайте. Там же доступна инструкция по заведению интернет-кошелька и подробное описание самой криптовалюты.

Выпустить собственную криптовалюту — Estcoin — планируют и власти Эстонии. За счет первичного размещения токенов Эстония намерена привлечь в свою экономику новый бизнес. Инициативу поддержал создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Новая эстонская криптовалюта должна получить государственные гарантии. Предполагается, что Estcoin смогут использовать онлайн-резиденты Эстонии для оплаты, например, государственных услуг или налогов.

При этом властям Эстонии пока не удалось получить разрешение Европейского центрального банка на выпуск собственной криптовалюты. В сентябре прошлого года председатель центробанка Марио Драги заявил, что ни одна страна, являющаяся членом Еврозоны, не вправе вводить собственную валюту, поскольку для этого содружества единой валютой является евро. Эстония входит в состав Еврозоны с 1 января 2011 года.