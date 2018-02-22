Чаще всего волгоградцы жалуются на торговцев и коммунальщиков

Четыре тысячи обращений жителей Волгоградской области не дошли до суда. При этом в пользу потребителей взыскали больше 10 миллионов рублей за материальный ущерб. Через суд — еще больше: материальный ущерб оценили в 8,5 млн, общая сумма неустойки по 165 искам составила более девяти миллионов рублей, еще в 369 тысяч рублей суд оценил моральный вред, причиненный потребителям.