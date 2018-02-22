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12:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Чаще всего волгоградцы жалуются на торговцев и коммунальщиков

Более 12 тысяч волгоградцев в 2017 году пожаловались на различные нарушения прав потребителей.

Четыре тысячи обращений жителей Волгоградской области не дошли до суда. При этом в пользу потребителей взыскали больше 10 миллионов рублей за материальный ущерб. Через суд — еще больше: материальный ущерб оценили в 8,5 млн, общая сумма неустойки по 165 искам составила более девяти миллионов рублей, еще в 369 тысяч рублей суд оценил моральный вред, причиненный потребителям.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облпромторге, среди самых злостных нарушителей все те сферы, с которыми жители Волгоградской области сталкиваются чаще всего. Три четверти жалоб волгоградцев касались сферы торговли. 6,5% от общего числа нарушений прав потребителей пришлось на некачественные коммунальные услуги. А замыкают тройку бытовые услуги, на них пришлось 5,7% жалоб.

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