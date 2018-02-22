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12:53 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области длинные выходные будут холодными

Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали погоду на предстоящие длинные выходные 23—25 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

Как пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова, 23 февраля в тыл уходящего циклона начнет поступать более холодный воздух.

По метеорологическим данным на 14:00, в пятницу, 23 февраля, начнет холодать: ночью температура воздуха опустится до -20°, однако днем будет −9…−14°. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4−9 метров в секунду. Местами может пройти небольшой снег, а ночью будет изморозоь. Атмосферное давление в этот день будет расти.

В субботу, 24 февраля, похолодание лишь усилится. Ночью ожидается до -25°, а при прояснении даже до -30°, а днем до −13…−18°. Ветер сохранит направление и скорость. Однако местами может образоваться туман, также возможны снегопад и изморозь.

В воскресенье, 25 февраля, синоптики ожидают −23…−28°, днем, как и накануне, −13…−18°. Осадков не ожидается, но стоит быть готовыми к туману и изморози. Ветер усилится до 2−7 метров в секунду и сменит направление на юго-восточное.

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