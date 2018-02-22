В Омской области длинные выходные будут холодными
Синоптики
Синоптики
Как пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова, 23 февраля в тыл уходящего циклона начнет поступать более холодный воздух.
По метеорологическим данным на 14:00, в пятницу, 23 февраля, начнет холодать: ночью температура воздуха опустится до -20°, однако днем будет −9…−14°. Ветер ожидается
В субботу, 24 февраля, похолодание лишь усилится. Ночью ожидается до -25°, а при прояснении даже до -30°, а днем до −13…−18°. Ветер сохранит направление и скорость. Однако местами может образоваться туман, также возможны снегопад и изморозь.
В воскресенье, 25 февраля, синоптики ожидают −23…−28°, днем, как и накануне, −13…−18°. Осадков не ожидается, но стоит быть готовыми к туману и изморози. Ветер усилится до 2−7 метров в секунду и сменит направление на
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