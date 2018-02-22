В Омской области длинные выходные будут холодными

Источник: РИА "Новости"

Как пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова, 23 февраля в тыл уходящего циклона начнет поступать более холодный воздух.

По метеорологическим данным на 14:00, в пятницу, 23 февраля, начнет холодать: ночью температура воздуха опустится до -20°, однако днем будет −9…−14°. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4−9 метров в секунду. Местами может пройти небольшой снег, а ночью будет изморозоь. Атмосферное давление в этот день будет расти.

В субботу, 24 февраля, похолодание лишь усилится. Ночью ожидается до -25°, а при прояснении даже до -30°, а днем до −13…−18°. Ветер сохранит направление и скорость. Однако местами может образоваться туман, также возможны снегопад и изморозь.