23 февраля в Ростове встретят поезд «Александр Печерский»
23 февраля в 11 часов 55 минут на вокзале Ростов-Главный состоится встреча поезда, которому присвоено имя Александра Печерского — организатора восстания узников «лагеря смерти» в годы Второй мировой войны.
В свой первый рейс поезд отправится из Москвы в Ростов-на-Дону 22 февраля — в День рождения Героя, а в День защитника Отечества именной состав прибудет в родной для офицера Печерского город.
Организаторы — Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество при поддержке ОАО «РЖД».
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