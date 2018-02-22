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12:44 (мск), источник: РИА Крым

Севастопольским спортсменам выплатят «санкционные» стипендии

СЕВЕСТОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Спортсменам из Севастополя, которые в прошлом году из-за санкций международного олимпийского комитета не смогли принять участие в международных соревнованиях, но заняли призовые места на всероссийских состязаниях, будут выплачивать «санкционные» стипендии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в четверг сообщил начальник городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«У наших спортсменов есть определенные ограничения на участие в мировых, европейских соревнованиях. Поэтому за призовые места на всероссийских площадках, они будут получать стипендии, приравненные к победе на международных», — отметил он.

Решение касается как олимпийцев, так и параолимпийцев. На такие стипендии претендует 51 севастополец. В бюджете на это предусмотрено 5,8 млн рублей — от 8 до 30 тыс рублей в месяц, в зависимости от достижений спортсменов.

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