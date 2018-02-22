Севастопольским спортсменам выплатят «санкционные» стипендии

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в четверг сообщил начальник городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

«У наших спортсменов есть определенные ограничения на участие в мировых, европейских соревнованиях. Поэтому за призовые места на всероссийских площадках, они будут получать стипендии, приравненные к победе на международных», — отметил он.