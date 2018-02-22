Севастопольским спортсменам выплатят «санкционные» стипендии
СЕВЕСТОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Спортсменам из Севастополя, которые в прошлом году
СЕВЕСТОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Спортсменам из Севастополя, которые в прошлом году
Об этом журналистам в четверг сообщил начальник городского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.
«У наших спортсменов есть определенные ограничения на участие в мировых, европейских соревнованиях. Поэтому за призовые места на всероссийских площадках, они будут получать стипендии, приравненные к победе на международных», — отметил он.
Решение касается как олимпийцев, так и параолимпийцев. На такие стипендии претендует 51 севастополец. В бюджете на это предусмотрено 5,8 млн рублей — от 8 до 30 тыс рублей в месяц, в зависимости от достижений спортсменов.
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