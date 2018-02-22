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12:57 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининград посетил победитель Олимпиады 1972 года в Мюнхене

Калининград посетил победитель Олимпиады 1972 года в Мюнхене, легендарный баскетболист Иван Едешко, один из героев фильма «Движение вверх». Его приезд вызвал настоящий ажиотаж.

Спортсмен побывал в сороковой гимназии, где встретился со школьниками и провел для них мастер-класс.

Кирилл Сергеев, корреспондент:

— В спортивном зале калининградской гимназии № 40 такого ажиотажа не было давно. Здесь во владении баскетбольным мячом одновременно упражняются несколько десятков юных спортсменов. Свой мастер-класс для школьников проводит чемпион Олимпиады 1972 года в Мюнхене Иван Едешко.

Легендарный баскетболист демонстрирует ребятам элементы настоящей олимпийской подготовки: упражнения для оттачивания дриблинга и точности броска. Именно так игроки советской сборной тренировались перед решающими матчами на главных соревнованиях планеты. Несмотря на почтенные 72, чемпионской техники и хватки Иван Едешко не теряет до сих пор.

Сергей Троц, ученик гимназии № 40 Калининграда:

— Тяжелее, чем на тренировках. Всё-таки легенда баскетбола. Но терпимо, терпимо.

На баскетбольном финале Олимпиады в Мюнхене защитник Едешко стал автором знаменитого «золотого» паса. Именно эта передача за три секунды до финальной сирены принесла советской сборной заветную победу над командой США. Подвиг спортсменов недавно увековечили в киноленте «Движение вверх». Краткий фильм о решающих мгновениях того матча Иван Иванович представил и калининградским гимназистам.

Иван Едешко, чемпион Олимпиады 1972 года в Мюнхене:

— Я сейчас провожу семинары для тренеров и работаю с детьми. Чтобы они понимали, что только через спорт они могут стать лучшими. А возможно, что спорт им поможет в жизни. И поможет в обретении какой-то своей профессии.

В областном центре прославленный баскетболист пробудет вплоть до Дня защитника отчества. Уже сегодня олимпийский чемпион станет почётным гостем на финальных играх школьной баскетбольной лиги региона.

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