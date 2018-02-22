Калининград посетил победитель Олимпиады 1972 года в Мюнхене
Калининград посетил победитель Олимпиады 1972 года в Мюнхене, легендарный баскетболист Иван Едешко, один из героев фильма «Движение вверх». Его приезд вызвал настоящий ажиотаж.
Калининград посетил победитель Олимпиады 1972 года в Мюнхене, легендарный баскетболист Иван Едешко, один из героев фильма «Движение вверх». Его приезд вызвал настоящий ажиотаж.
Спортсмен побывал в сороковой гимназии, где встретился со школьниками и провел для них
Кирилл Сергеев, корреспондент:
— В спортивном зале калининградской гимназии № 40 такого ажиотажа не было давно. Здесь во владении баскетбольным мячом одновременно упражняются несколько десятков юных спортсменов. Свой
Легендарный баскетболист демонстрирует ребятам элементы настоящей олимпийской подготовки: упражнения для оттачивания дриблинга и точности броска. Именно так игроки советской сборной тренировались перед решающими матчами на главных соревнованиях планеты. Несмотря на почтенные 72, чемпионской техники и хватки Иван Едешко не теряет до сих пор.
Сергей Троц, ученик гимназии № 40 Калининграда:
— Тяжелее, чем на тренировках.
На баскетбольном финале Олимпиады в Мюнхене защитник Едешко стал автором знаменитого «золотого» паса. Именно эта передача за три секунды до финальной сирены принесла советской сборной заветную победу над командой США. Подвиг спортсменов недавно увековечили в киноленте «Движение вверх». Краткий фильм о решающих мгновениях того матча Иван Иванович представил и калининградским гимназистам.
Иван Едешко, чемпион Олимпиады 1972 года в Мюнхене:
— Я сейчас провожу семинары для тренеров и работаю с детьми. Чтобы они понимали, что только через спорт они могут стать лучшими. А возможно, что спорт им поможет в жизни. И поможет в обретении
В областном центре прославленный баскетболист пробудет вплоть до Дня защитника отчества. Уже сегодня олимпийский чемпион станет почётным гостем на финальных играх школьной баскетбольной лиги региона.
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