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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский «Факел» подписал контракты с тремя новичками

Двое из них имеют опыт выступлений в российской Премьер-лиге.

После того, как Палата по разрешению споров Российского футбольного союза открыла для «Факела» трансферное окно после погашения задолженностей, наш клуб пополнили три новичка.

— Контракты подписали полузащитники Максим Кузьмин (род. 01.06.1996 г., рост 179 см, вес 73 кг) из клуба «Динамо-Москва» и Дмитрий Рекиш (14.09.1988, 185−77) из белорусского «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Кроме того, в нашу команду перешел известный российский форвард Игорь Лебеденко (27.05.1983, 182−80), бронзовый призер чемпионата России 2005 г. в составе московского «Локомотива», обладатель Суперкубка России в том же году. Сезон 2017−2018 гг. Игорь начинал в составе московской команды «Арарат» (зона «Центр» ПФЛ), — рассказали в пресс-службе ФК «Факел».

Напомним, на днях «Факел» расторг контракты с защитниками Святославом Шабановым и Сергеем Шумейко.

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