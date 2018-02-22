Воронежский «Факел» подписал контракты с тремя новичками
Двое из них имеют опыт выступлений в российской
Двое из них имеют опыт выступлений в российской
После того, как Палата по разрешению споров Российского футбольного союза открыла для «Факела» трансферное окно после погашения задолженностей, наш клуб пополнили три новичка.
— Контракты подписали полузащитники Максим Кузьмин (род.
Напомним, на днях «Факел» расторг контракты с защитниками Святославом Шабановым и Сергеем Шумейко.
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