Морозы ниже 30 градусов ожидаются в праздники на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют похолодание ниже минус 30 градусов в ближайшие дни в Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют похолодание ниже минус 30 градусов в ближайшие дни в Свердловской области.
По данным Уралгидромета, 23 февраля в регионе ожидаются облачность с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью на севере и в горах — минус 27−32 градуса. Днем прогнозируется до минус 20 градусов. 24 и 25 февраля ночные температуры упадут еще на градус — до минус 33.
В Екатеринбурге в праздничные три дня синоптики полагают, что будет «облачно с прояснениями, без существенных осадков». Температура воздуха ночью прогнозируется от -15−17 до 18−20 градусов ниже нуля. Днем — от минус 9−11 до минус 10−12 градусов.
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