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13:06 (мск), источник: УралПолит.ру

​Морозы ниже 30 градусов ожидаются в праздники на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют похолодание ниже минус 30 градусов в ближайшие дни в Свердловской области.

По данным Уралгидромета, 23 февраля в регионе ожидаются облачность с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью на севере и в горах — минус 27−32 градуса. Днем прогнозируется до минус 20 градусов. 24 и 25 февраля ночные температуры упадут еще на градус — до минус 33.

В Екатеринбурге в праздничные три дня синоптики полагают, что будет «облачно с прояснениями, без существенных осадков». Температура воздуха ночью прогнозируется от -15−17 до 18−20 градусов ниже нуля. Днем — от минус 9−11 до минус 10−12 градусов.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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