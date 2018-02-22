Ответчик возражает против компенсации челябинке, подмененной в роддоме

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова, сегодня, 22 февраля, состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска Екатерины Тугановой.

Суд принял решение о привлечении в качестве третьих лиц правительства Челябинской области, министерства финансов РФ и Зои Тугановой — неродная мать Екатерины Тугановой, которая воспитывала девочку как родную.

Детей, рожденных в семьях Тугановых и Тулигеновых, перепутали в роддоме в 1987 году, но узнали они об этом только через 30 лет — в 2017 году после того, как Зоя Туганова сделал анализ ДНК.

Екатерина Туганова заявила в иске, что она, воспитываясь в неродной семье, получила нравственные и моральные страдания.

Ответчик иск не признал. Представитель областного перинатального центра отметил (как и в случае рассмотрения иска Зои Тугановой), что они надлежащими ответчиками не являются (областной роддом уже ликвидирован, как юридическое лицо. А перинатальный центр не является его правопреемником). Кроме того, ответчик напомнил, что при рассмотрении иска Зои Тугановой, Екатерина заявляла, что она воспитывалась в хороших условиях, ласке, о ней хорошо заботились, и она ни в чем не нуждалась. «О каком же компенсации морального вреда можно говорить в этом случае?», — недоумевает ответчик.