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13:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Чебаркуле живет Ёкубджон

Рейтинг действительно редких имён составили сотрудники чебаркульского отдела ЗАГС. Возглавляет его Ёкубджон — так южноуральцы назвали своего наследника, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Ещё по улицам Чебаркуля скоро будут бегать Тимерхан, Макарий, Маруся, Тея. А любимые имена чебаркульцев — Виктория, София, Валерия и Артём, Дмитрий, Максим.

Всего в 2017-ом году в Чебаркуле на свет появились 455 малышей.

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