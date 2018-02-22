В Чебаркуле живет Ёкубджон
Рейтинг действительно редких имён составили сотрудники чебаркульского отдела ЗАГС. Возглавляет его Ёкубджон — так южноуральцы назвали своего наследника, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Рейтинг действительно редких имён составили сотрудники чебаркульского отдела ЗАГС. Возглавляет его Ёкубджон — так южноуральцы назвали своего наследника, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Ещё по улицам Чебаркуля скоро будут бегать Тимерхан, Макарий, Маруся, Тея. А любимые имена чебаркульцев — Виктория, София, Валерия и Артём, Дмитрий, Максим.
Всего в 2017-ом году в Чебаркуле на свет появились 455 малышей.
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