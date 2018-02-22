Евгений Гришковец везет из Австралии в Калининград антикварный стул

Этому предшествовала долгая работа Гришковца с переводчиком, чтобы максимально адаптировать действо для тамошней публики. Фестивальные вечера в местном театре имени Хита Леджера прошли успешно. А после очередного спектакля Евгений отметил свой 51-й день рождения, который у него 17 февраля. «Австралийцы, с которыми мы работали, подарили бутылку ирландского виски, который называется «Слезы писателя», — отметил Гришковец в своем интернет-дневнике. А на следующий день в Перте был сыгран последний спектакль.

— Очень не хочется расставаться с командой, которая здесь работает, и с декорацией, которую сделали в местных мастерских для моего спектакля, — делится впечатлениями драматург. — Ужасно интересно пользоваться совершенно другими предметами на сцене. Знаете, книги американских и английских издательств пахнут совершенно иначе! В старых австралийских книгах бумага совсем не та, к которой мы привыкли. Письменный стол тоже другой. А антикварный стул, который купили специально для моего выступления, такой, что я просто не мог с ним расстаться. Бессовестно его выпросил и постараюсь отвезти домой. Шутка ли — австралийский модерн! Ручная работа и какое-то ценное дерево.

Удалось ли писателю переправить полюбившийся предмет мебели в Калининград, пока неизвестно. А вот с декорациями спектакля получилось еще интереснее. Их заранее отправили из Санкт-Петербурга кораблем через два океана, но в пути груз задержался. Тогда организаторы фестиваля попросили чертежи и изготовили копии декорации, мебель закупили специально. Хорошо еще, что реквизит в виде конверта, бумажек и самое главное — промокашки Гришковец и его команда привезли с собой. Иначе пришлось бы в срочном порядке искать в Австралии промокашку, и есть сомнения, что найти бы получилось.

Евгению Гришковцу удалось совместить работу с отдыхом. Он помочил ноги в Индийском океане и побывал в парке, где погладил кенгуру и коалу.