Евгений Гришковец везет из Австралии в Калининград антикварный стул
Писатель и актер Евгений Гришковец побывал со своим спектаклем «Прощание с бумагой» в Австралии — там знаменитый калининградец выступал на театральном фестивале в городе Перт.
Писатель и актер Евгений Гришковец побывал со своим спектаклем «Прощание с бумагой» в Австралии — там знаменитый калининградец выступал на театральном фестивале в городе Перт.
Этому предшествовала долгая работа Гришковца с переводчиком, чтобы максимально адаптировать действо для тамошней публики. Фестивальные вечера в местном театре имени Хита Леджера прошли успешно. А после очередного спектакля Евгений отметил свой 51-й день рождения, который у него 17 февраля. «Австралийцы, с которыми мы работали, подарили бутылку ирландского виски, который называется «Слезы писателя», — отметил Гришковец в своем
— Очень не хочется расставаться с командой, которая здесь работает, и с декорацией, которую сделали в местных мастерских для моего спектакля, — делится впечатлениями драматург. — Ужасно интересно пользоваться совершенно другими предметами на сцене. Знаете, книги американских и английских издательств пахнут совершенно иначе! В старых австралийских книгах бумага совсем не та, к которой мы привыкли. Письменный стол тоже другой. А антикварный стул, который купили специально для моего выступления, такой, что я просто не мог с ним расстаться. Бессовестно его выпросил и постараюсь отвезти домой. Шутка ли — австралийский модерн! Ручная работа и
Удалось ли писателю переправить полюбившийся предмет мебели в Калининград, пока неизвестно. А вот с декорациями спектакля получилось еще интереснее. Их заранее отправили из
Евгению Гришковцу удалось совместить работу с отдыхом. Он помочил ноги в Индийском океане и побывал в парке, где погладил кенгуру и коалу.
— Работники национального парка в определенное время выносят коал и сажают их на специально подготовленное бревно, — рассказывает Гришковец. — К этим чудесным животным ненадолго подпускают, предварительно инструктируя, что гладить зверьков можно только тыльной стороной кисти. Коала сидит, уцепившись в полено, и терпеливо выдерживает поток эмоций проходящих мимо людей. Я погладил его, как инструктировали, предварительно сполоснув руки в специальном рукомойнике. Имел две минуты общения с животным и ушел счастливый.
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