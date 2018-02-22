Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
6 звезд, которые рожали в обычных роддомах
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
«Ты показываешь задницу, потому что это модно»Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп.
Пикантные формы спортсменок из США смутила Сеть
СМИ: Мельдоний Крушельницкому подкинули спецслужбы
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Украинский спортсмен может лишиться медали – СМИ
Сеть в восторге от Веры Брежневой в белье - СМИ
Дарю, что хочу: можно ли сэкономить на подарках в праздники
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Евгений Гришковец везет из Австралии в Калининград антикварный стул

Писатель и актер Евгений Гришковец побывал со своим спектаклем «Прощание с бумагой» в Австралии — там знаменитый калининградец выступал на театральном фестивале в городе Перт.

Этому предшествовала долгая работа Гришковца с переводчиком, чтобы максимально адаптировать действо для тамошней публики. Фестивальные вечера в местном театре имени Хита Леджера прошли успешно. А после очередного спектакля Евгений отметил свой 51-й день рождения, который у него 17 февраля. «Австралийцы, с которыми мы работали, подарили бутылку ирландского виски, который называется «Слезы писателя», — отметил Гришковец в своем интернет-дневнике. А на следующий день в Перте был сыгран последний спектакль.

— Очень не хочется расставаться с командой, которая здесь работает, и с декорацией, которую сделали в местных мастерских для моего спектакля, — делится впечатлениями драматург. — Ужасно интересно пользоваться совершенно другими предметами на сцене. Знаете, книги американских и английских издательств пахнут совершенно иначе! В старых австралийских книгах бумага совсем не та, к которой мы привыкли. Письменный стол тоже другой. А антикварный стул, который купили специально для моего выступления, такой, что я просто не мог с ним расстаться. Бессовестно его выпросил и постараюсь отвезти домой. Шутка ли — австралийский модерн! Ручная работа и какое-то ценное дерево.

Удалось ли писателю переправить полюбившийся предмет мебели в Калининград, пока неизвестно. А вот с декорациями спектакля получилось еще интереснее. Их заранее отправили из Санкт-Петербурга кораблем через два океана, но в пути груз задержался. Тогда организаторы фестиваля попросили чертежи и изготовили копии декорации, мебель закупили специально. Хорошо еще, что реквизит в виде конверта, бумажек и самое главное — промокашки Гришковец и его команда привезли с собой. Иначе пришлось бы в срочном порядке искать в Австралии промокашку, и есть сомнения, что найти бы получилось.

Евгению Гришковцу удалось совместить работу с отдыхом. Он помочил ноги в Индийском океане и побывал в парке, где погладил кенгуру и коалу.

— Работники национального парка в определенное время выносят коал и сажают их на специально подготовленное бревно, — рассказывает Гришковец. — К этим чудесным животным ненадолго подпускают, предварительно инструктируя, что гладить зверьков можно только тыльной стороной кисти. Коала сидит, уцепившись в полено, и терпеливо выдерживает поток эмоций проходящих мимо людей. Я погладил его, как инструктировали, предварительно сполоснув руки в специальном рукомойнике. Имел две минуты общения с животным и ушел счастливый.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Не волнуйся, без призов она далеко не уйдут
Послание президента России Федеральному собранию станет визуальным
У российских керлингистов отобрали медаль Олимпиады-2018
Украина оценила потери от добычи Россией газа в Крыму
Госдума изменила правила выдачи выигрышей в лотереях
Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день
Россиянам напомнят о долгах после каждой покупки
Ученые объяснили происхождение найденной в океане «тряпки»
Новейшие Су-57 в Сирии сняли на видео
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Удивит ли Пихлер еще раз? Чего ждать от эстафет Две заключительные гонки на олимпийском биатлонном турнире пройдут без россиян
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России Режиссер прокомментировал слова Алексея Серебрякова о том, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство»
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Шесть звезд, которые рожали в обычных роддомах Не обращая внимания на удивленные взгляды коллег по шоу-бизнесу, они едут рожать в государственные роддома
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь