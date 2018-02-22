Охотничий биатлон состоится 23 февраля в Нижегородской области

Соревнования по охотничьему биатлону состоятся 23 февраля в Нижегородской области. Об этом сообщает Госохотнадзор по региону.



Соревнования состоятся на войсковом стрельбище в районе Дзержинска. В программе: бег на широких лыжах с мягкими креплениями на три километра, стрельба на двух рубежах: пулей на 25 метров и дробью по летящим тарелочкам. По четыре выстрела, зачет по трем лучшим.



Регистрация участников начнется в 8.00



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