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12:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Охотничий биатлон состоится 23 февраля в Нижегородской области

Регистрация участников — в 8.00.

Соревнования по охотничьему биатлону состоятся 23 февраля в Нижегородской области. Об этом сообщает Госохотнадзор по региону.

Соревнования состоятся на войсковом стрельбище в районе Дзержинска. В программе: бег на широких лыжах с мягкими креплениями на три километра, стрельба на двух рубежах: пулей на 25 метров и дробью по летящим тарелочкам. По четыре выстрела, зачет по трем лучшим.

Регистрация участников начнется в 8.00

Подробности по телефонам:

421−30−05, 421−33−98 — Нижегородское областное общество охотников и рыболовов
831−3−22−01−57 — Дзержинское городское объединение охотников и рыболовов.

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