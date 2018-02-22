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13:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Озерские школьники выйдут с карантина 26 февраля

В понедельник, 26 февраля, в школах Озерска (Челябинской области) возобновятся занятия после карантина по гриппу и ОРВИ.

Соответствующее решение приняла сегодня межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации Озерского городского округа.

В учреждениях системы социальной защиты населения будет продолжена реализация комплекса ограничительных мероприятий по ОРВИ и гриппу.

Напомним, в Верхнем Уфалее, Катав-Ивановске и Юрюзани 4карантин продлен по 25 февраля.

Частично прекращены занятия в 10 муниципальных образованиях: в 12 среднеобразовательных школах, 123 классах 38 школ, 2 группах 1 среднего профессионального образовательного учреждения, 1 детском саду и 5 группах 5 детских садов.

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