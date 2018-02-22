Озерские школьники выйдут с карантина 26 февраля
В понедельник, 26 февраля, в школах Озерска (Челябинской области) возобновятся занятия после карантина по гриппу и ОРВИ.
В понедельник, 26 февраля, в школах Озерска (Челябинской области) возобновятся занятия после карантина по гриппу и ОРВИ.
Соответствующее решение приняла сегодня межведомственная
В учреждениях системы социальной защиты населения будет продолжена реализация комплекса ограничительных мероприятий по ОРВИ и гриппу.
Напомним, в Верхнем Уфалее,
Частично прекращены занятия в 10 муниципальных образованиях: в 12 среднеобразовательных школах, 123 классах 38 школ, 2 группах 1 среднего профессионального образовательного учреждения, 1 детском саду и 5 группах 5 детских садов.
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