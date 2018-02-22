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12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сакском районе на берегу моря снесли кафе

Точка общепита работала в 100-метровой прибрежной зоне.

Прокуратура Сакского района решила проверить, насколько уважительно в местном муниципалитете относятся к закону при использовании побережья Черного моря.

— Установлено, что в поселке Штормовом в стометровой зоне расположено строение, которое используется как летнее кафе, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, — постройка является самовольной.

Выяснилось, что у местного жителя, который построил этот общепитовский объект, нет нужных документов и разрешительных бумаг на эту недвижимость.

Поэтому межрайонный прокурор направил иск в суд об обязании, лица осуществившего самовольную постройку, разобрать ее и вывезти.

Суд Сакского района поддержал требование прокурора.

На сегодняшний день застройщик дисциплинированно выполнил решение районного судьи: снес свое кафе затем навел порядок — привел земельный участок в первозданное состояние.

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