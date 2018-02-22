В Сакском районе на берегу моря снесли кафе
Точка общепита работала в 100-метровой прибрежной зоне.
Точка общепита работала в 100-метровой прибрежной зоне.
Прокуратура Сакского района решила проверить, насколько уважительно в местном муниципалитете относятся к закону при использовании побережья Черного моря.
— Установлено, что в поселке Штормовом в стометровой зоне расположено строение, которое используется как летнее кафе, — сообщает
Выяснилось, что у местного жителя, который построил этот общепитовский объект, нет нужных документов и разрешительных бумаг на эту недвижимость.
Поэтому межрайонный прокурор направил иск в суд об обязании, лица осуществившего самовольную постройку, разобрать ее и вывезти.
Суд Сакского района поддержал требование прокурора.
На сегодняшний день застройщик дисциплинированно выполнил решение районного судьи: снес свое кафе затем навел порядок — привел земельный участок в первозданное состояние.
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