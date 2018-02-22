Автобусам ограничат въезд в Сочи в период проведения ЧМ по футболу

Источник: Кубань 24

По информации городской автоинспекции, въезд разрешат для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Исключение сделают для автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и предоставляющих в транспортную дирекцию ЧМ по футболу 2018 информацию о местонахождении, направлении и скорости движения.

Въезжать на территорию города также смогут автобусы, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД РФ принято решение о разрешении въезда.