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13:11 (мск), источник: Кубань 24

Автобусам ограничат въезд в Сочи в период проведения ЧМ по футболу

Ограничения будут действовать в период с 1 июня по 17 июля.

Источник: Кубань 24

По информации городской автоинспекции, въезд разрешат для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Исключение сделают для автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и предоставляющих в транспортную дирекцию ЧМ по футболу 2018 информацию о местонахождении, направлении и скорости движения.

Въезжать на территорию города также смогут автобусы, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД РФ принято решение о разрешении въезда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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