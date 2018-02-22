Автобусам ограничат въезд в Сочи в период проведения ЧМ по футболу
Ограничения будут действовать в период с 1 июня по 17 июля.
Ограничения будут действовать в период с 1 июня по 17 июля.
По информации городской автоинспекции, въезд разрешат для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, сообщили
Исключение сделают для автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и предоставляющих в транспортную дирекцию ЧМ по футболу 2018 информацию о местонахождении, направлении и скорости движения.
Въезжать на территорию города также смогут автобусы, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД РФ принято решение о разрешении въезда.
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