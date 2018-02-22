Песков отреагировал на слова Серебрякова о хамстве россиян

«Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении к высказыванию артиста.
В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков выразил мнение, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — отметил он.
С его позицией не согласился народный артист России Александр
53-летний Серебряков известен по ролям в фильмах «Девятая рота», «Груз 200», дилогии «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Левиафан». Кроме того, он сыграл русского
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