Песков отреагировал на слова Серебрякова о хамстве россиян

«Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении к высказыванию артиста.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков выразил мнение, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — отметил он.