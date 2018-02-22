Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне
Кончаловский отреагировал на резонансную фразу актера Серебрякова
Дарю, что хочу: можно ли сэкономить на подарках в праздники
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Пикантные формы спортсменок из США смутила Сеть
СМИ: Мельдоний Крушельницкому подкинули спецслужбы
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Серебрякова послали к врачу после хамства о РФ
Золотую медаль спортсмена Украины СМИ требуют вернуть МОК
Торговая война: ЕС готовит асимметричный ответ США
Елена Захарова похвасталась роскошной шубой
Дженнифер Лоуренс в открытом платье спровоцировала споры в Сети
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Врач рассказала, как не навредить себе в пост
«И мы говорим, что мошенники - русские?»: обман США на ОИ
Ответ РФ - Германии на «тройной сигнал устрашения»
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков отреагировал на слова Серебрякова о хамстве россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на негативное высказывание актера Алексея Серебрякова о национальной идее. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 февраля.

Источник: AP 2018

«Кремль не относится к его позиции», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении к высказыванию артиста.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Серебряков выразил мнение, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», — отметил он.

Читайте также
Серебряков прокомментировал свои слова о национальной идее России
Мнение артиста вызвало резонанс в культурной среде.

С его позицией не согласился народный артист России Александр Панкратов-Черный, а режиссер Владимир Бортко усомнился в умственных способностях Серебрякова.

53-летний Серебряков известен по ролям в фильмах «Девятая рота», «Груз 200», дилогии «Обитаемый остров», «Пирамммида», «Легенда о Коловрате» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Левиафан». Кроме того, он сыграл русского бандита-иммигранта в британском сериале «МакМафия».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На Украине рассказали, когда развалится Россия
Трамп раскрыл свое истинное отношение к России
У российских керлингистов отобрали медаль Олимпиады-2018
Семейный вопрос. Что происходит с наследством Михаила Задорнова?
Кремль подтвердил перенос места оглашения послания Путина
Госдума изменила правила выдачи выигрышей в лотереях
Богатейший человек мира заработал миллиард долларов за день
Россиянам напомнят о долгах после каждой покупки
Ученые объяснили происхождение найденной в океане «тряпки»
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Почему России вернут флаг на закрытии 24 февраля исполком МОК проголосует по вопросу о восстановлении статуса нашей страны
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России Режиссер прокомментировал слова Алексея Серебрякова о том, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство»
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Шесть звезд, которые рожали в обычных роддомах Не обращая внимания на удивленные взгляды коллег по шоу-бизнесу, они едут рожать в государственные роддома
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь