Завершен прием заявок на конкурс по благоустройству трассы «Таврида»

Источник: РИА "Новости"

От инвесторов всего было подано три заявки. Сведения об участниках и сами проекты хранятся отдельно друг от друга в запечатанных конвертах. Поэтому, на момент рассмотрения конкурсных работ, комиссия не будет знать их авторов. По мнению организаторов, такой подход исключит какую-либо предвзятость.

«Это первый конкурс придорожной инфраструктуры трассы “Таврида”. Мы ожидаем, что представленные инвесторами проекты будут выполнены с учетом отечественного и зарубежного опыта развития сферы услуг. Эстетически приятный и удобный по функционалу комплекс должен нравиться автовладельцам-крымчанам и гостям республики. Конечно, важно и качественное обслуживание автомобиля, культура поведения персонала, вкусное недорогое питание, наличие информационных источников. Так уже по внешнему виду и месту расположения потребитель оценивает оказываемые здесь услуги», — отметила заместитель министра экономического развития Республики Крым Татьяна Малий.