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13:09 (мск), источник: РИА Крым

Завершен прием заявок на конкурс по благоустройству трассы «Таврида»

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Завершился прием заявок на конкурс по созданию лучшего архитектурного облика многофункциональных зон дорожного сервиса и автозаправок вдоль трассы «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития РК.

Источник: РИА "Новости"

От инвесторов всего было подано три заявки. Сведения об участниках и сами проекты хранятся отдельно друг от друга в запечатанных конвертах. Поэтому, на момент рассмотрения конкурсных работ, комиссия не будет знать их авторов. По мнению организаторов, такой подход исключит какую-либо предвзятость.

«Это первый конкурс придорожной инфраструктуры трассы “Таврида”. Мы ожидаем, что представленные инвесторами проекты будут выполнены с учетом отечественного и зарубежного опыта развития сферы услуг. Эстетически приятный и удобный по функционалу комплекс должен нравиться автовладельцам-крымчанам и гостям республики. Конечно, важно и качественное обслуживание автомобиля, культура поведения персонала, вкусное недорогое питание, наличие информационных источников. Так уже по внешнему виду и месту расположения потребитель оценивает оказываемые здесь услуги», — отметила заместитель министра экономического развития Республики Крым Татьяна Малий.

Также она добавила, что рабочая группа обратит внимание на эстетико-художественное архитектурное решение, концептуальность идеи, экологичность материалов, экономическая эффективность и скорость выполнения работ.

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