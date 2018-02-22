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22 февраля, источник: Tengrinews

Динара Алимбекова завоевала золото Олимпиады в составе сборной Беларуси

Женская сборная Казахстана по биатлону осталась без медалей в эстафете 4×6 километров на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщают Vesti.kz.

Источник: Tengrinews

В этой гонке Казахстан представляли Галина Вишневская, Ольга Полторанина, Алина Райкова и Дарья Климина. Первой на трассу ушла Вишневская, для которой эстафета не задалась с самого начала — биатлонистка дважды упала на старте.

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Тем не менее на двух огневых рубежах она закрыла все мишени, использовав три запасных патрона. В итоге казахстанские биатлонистки заняли 14-е место, допустив всего один промах на четверых (девять дополнительных патронов).

«Золото» в эстафете завоевала сборная Беларуси, в составе которой выступает уроженка Караганды Динара Алимбекова. Ранее она беседовала с корреспондентом Vesti.kz и рассказала, почему выступает в составе сборной Беларуси.

Также олимпийскими чемпионками стали Надежда Скардино, Ирина Кривко и Дарья Домрачева. «Серебро» у команды Швеции, а «бронза» — у Франции. Это была последняя гонка для казахстанских биатлонисток. Таким образом, они завершили выступление на Играх-2018 без медалей.

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