Театральная премьера состоялась в исправительной колонии № 2 в Нижнем Новгороде

Театральная премьера состоялась в исправительной колонии N2 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, осужденные женщины из театральной студии «Преображение», в клубе ИК-2 поставили спектакль «Эшелон».

Спектакль посвящен памяти жертв Великой отечественной войны. Действие происходит в одном из вагонов поезда — это печальная история женщины, выжившей после попадания снаряда в вагон. Тщательно подготовленные декорации и костюмы позволили зрителям полностью окунуться в атмосферу эпохи и событий времен войны, разыгранных на сцене, отмечается в сообщении.