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22 февраля, источник: Комсомольская правда

Житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею больше 200 миллионов рублей

Победителя ждут за призом.

Нижегородская область пополнилась миллионером. Почти 270 млн рублей выиграл в лотерею житель Нижнего Новгорода. Об этом стало известно 21 февраля.

— Участник розыгрыша «6 из 45» стал обладателем одного из крупнейших суперпризов в стране — 267 506 103 рубля, — рассказали организаторы лотереи — Это пятое место в ТОП-5 самых крупных лотерейных выигрышей в России. Что удивительно: прежде это место занимал выигрыш, принадлежавший также нижегородцу! Напомним, в 2014 году он выиграл 202 миллиона рублей.

Как известно, новый миллионер вложил в свой подарок всего 100 рублей. Теперь его ждут для оформления выигрыша!

— Числовая комбинация, которая в итоге оказалась выигрышной, такая: 16, 32, 39, 06, 36, 35, — озвучили устроители лотереи.

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