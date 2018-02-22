Житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею больше 200 миллионов рублей

— Участник розыгрыша «6 из 45» стал обладателем одного из крупнейших суперпризов в стране — 267 506 103 рубля, — рассказали организаторы лотереи — Это пятое место в ТОП-5 самых крупных лотерейных выигрышей в России. Что удивительно: прежде это место занимал выигрыш, принадлежавший также нижегородцу! Напомним, в 2014 году он выиграл 202 миллиона рублей.