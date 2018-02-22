Синоптики прогнозируют мороз до -30° в Нижегородской области 25—26 февраля
Синоптики прогнозируют понижение температуры до -30° в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют понижение температуры до -30° в Нижегородской области
Согласно информации, до конца февраля погодные условия будет определять арктический антициклон. Температурный фон
Преобладающая дневная температура составит -12°…-16°, ночью минимальные значения будут -22°…-25°, при прояснениях -27°…-29°, 25 и 26 февраля местами ожидается мороз до -30°, даже днем в эти дни всего -15°…-18°.
При слабой облачности существенные осадки не прогнозируются. Ветер, в основном,
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