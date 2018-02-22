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22 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют мороз до -30° в Нижегородской области 25—26 февраля

Синоптики прогнозируют понижение температуры до -30° в Нижегородской области 25—26 февраля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 22 февраля 2018 года.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, до конца февраля погодные условия будет определять арктический антициклон. Температурный фон 23—28 февраля прогнозируется ниже среднемноголетних значений на 7° — 13°.

Преобладающая дневная температура составит -12°…-16°, ночью минимальные значения будут -22°…-25°, при прояснениях -27°…-29°, 25 и 26 февраля местами ожидается мороз до -30°, даже днем в эти дни всего -15°…-18°.

При слабой облачности существенные осадки не прогнозируются. Ветер, в основном, северо-восточного направления, 4−8 м/с. На дорогах сохранятся наледи. В начале марта мороз начнет спадать.

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