Синоптики прогнозируют мороз до -30° в Нижегородской области 25—26 февраля

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, до конца февраля погодные условия будет определять арктический антициклон. Температурный фон 23—28 февраля прогнозируется ниже среднемноголетних значений на 7° — 13°.

Преобладающая дневная температура составит -12°…-16°, ночью минимальные значения будут -22°…-25°, при прояснениях -27°…-29°, 25 и 26 февраля местами ожидается мороз до -30°, даже днем в эти дни всего -15°…-18°.