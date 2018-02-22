Арестованный кыргызский депутат выступал за Казахстан на чемпионате по борьбе
В 2001 году 20 -летний будущий парламентарий делал успешную карьеру в спорте и на чемпионате Азии по
В 2001 году 20 -летний будущий парламентарий делал успешную карьеру в спорте и на чемпионате Азии по
Подборку интересных фактов о жизни арестованного в Казахстане по подозрению в организации транснациональной ОПГ и контрабанде депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу опубликовал Sputnik Кыргызстан.
Так, сообщается, что в 2001 году 20-летний будущий парламентарий делал успешную карьеру в спорте и на чемпионате Азии по
Напомним, Дамирбек Асылбек уулу был задержан во время масштабной спецоперации казахстанских силовиков в Алматы. Ранее в кыргызских СМИ появилась информация о том, что депутат обладает двойным гражданством. В МИД РК эти данные опровергли.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.