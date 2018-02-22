Арестованный кыргызский депутат выступал за Казахстан на чемпионате по борьбе

Источник: Nur.kz

Подборку интересных фактов о жизни арестованного в Казахстане по подозрению в организации транснациональной ОПГ и контрабанде депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу опубликовал Sputnik Кыргызстан.

Так, сообщается, что в 2001 году 20-летний будущий парламентарий делал успешную карьеру в спорте и на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, прошедшем в Монголии, выступал за Казахстан. Тогда Дамирбек завоевал серебряную медаль. Данный факт подтвердили казахстанский тренер Дамирбека Мейрамбек Ахметов, а также в партии «Кыргызстан», членом которой является арестованный депутат.