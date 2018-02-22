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22 февраля, источник: Nur.kz

Арестованный кыргызский депутат выступал за Казахстан на чемпионате по борьбе

В 2001 году 20 -летний будущий парламентарий делал успешную карьеру в спорте и на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, прошедшем в Монголии, выступал за Казахстан. Тогда Дамирбек завоевал серебряную медаль.

Источник: Nur.kz

Подборку интересных фактов о жизни арестованного в Казахстане по подозрению в организации транснациональной ОПГ и контрабанде депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу опубликовал Sputnik Кыргызстан.

Так, сообщается, что в 2001 году 20-летний будущий парламентарий делал успешную карьеру в спорте и на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, прошедшем в Монголии, выступал за Казахстан. Тогда Дамирбек завоевал серебряную медаль. Данный факт подтвердили казахстанский тренер Дамирбека Мейрамбек Ахметов, а также в партии «Кыргызстан», членом которой является арестованный депутат.

Напомним, Дамирбек Асылбек уулу был задержан во время масштабной спецоперации казахстанских силовиков в Алматы. Ранее в кыргызских СМИ появилась информация о том, что депутат обладает двойным гражданством. В МИД РК эти данные опровергли.

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