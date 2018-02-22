Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Как заставить мужчину пойти к врачу
6 звезд, которые рожали в обычных роддомах
Современная двушка: светлая квартира для работы и отдыха
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Ахеджакова прокомментировала слова Серебрякова
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Золотую медаль спортсмена Украины СМИ требуют вернуть МОК
Сеть в восторге от Веры Брежневой в белье - СМИ
В Сети обсуждают «постаревшего» Олега Газманова
Наталья Водянова, Александр Ревва и другие на премии Brit Awards
Супруга Валерия Меладзе расплакалась во время интервью – СМИ
Театр Сатиры уволил Карину Мишулину – СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
22 февраля, источник: Комсомольская правда

Фестиваль «Здоровый Воронеж» в 2018-м пройдет в формате экскурсии

На мероприятии можно бесплатно пройти диагностику различных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «Здоровый Воронеж» пройдет в этом году в столице Черноземья в четвертый раз. Организаторы уже разрабатывают программу праздника здорового отношения к жизни. В этот раз он пройдет в новом формате — в виде фестиваля-экскурсии.

— Мы предложим гостям несколько маршрутов, посвященных здоровому образу жизни. На них участники смогут получить от гидов информацию о здоровье, правильном питании, безопасной организации быта и жилого пространства, а также поучаствовать в беседах, лекциях и интерактивных мероприятиях, — сообщили организаторы. — Центральное место на фестивале займет большая медицинская площадка в рамках проекта «Живи долго». Там врачи различных специальностей проведут бесплатные беседы с горожанами и ответят на их вопросы о здоровье. Гости фестиваля смогут пройти бесплатную диагностику заболеваний, в том числе экспресс-тестирование на ВИЧ.

В программе будет запланирована развлекательная часть с концертами, конкурсами и викторинами.

Фестиваль пройдет 3 июня в парке «Алые паруса».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Тимирязевская академия и Третьяковская галерея начинают сотрудничество
Юнус-Бек Евкуров: "Сама Россия - воинское братство. Потому мы и непобедимы"
У России забрали медаль Олимпиады за «неспортивное поведение»
Американские военные начали готовиться к русской зиме
Савченко предрекла «большую войну»
Дайверы встретили неопознанную подлодку в глубинах океана
Стоп машина: канадские олени передвигаются в городе по ПДД
Российские фигуристки разыграют золото Олимпийских игр
Песков прокомментировал слова Серебрякова о России
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу О главных событиях 22 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь