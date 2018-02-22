Фестиваль «Здоровый Воронеж» в 2018-м пройдет в формате экскурсии
На мероприятии можно бесплатно пройти диагностику различных заболеваний.
На мероприятии можно бесплатно пройти диагностику различных заболеваний.
Фестиваль «Здоровый Воронеж» пройдет в этом году в столице Черноземья в четвертый раз. Организаторы уже разрабатывают программу праздника здорового отношения к жизни. В этот раз он пройдет в новом формате — в виде
— Мы предложим гостям несколько маршрутов, посвященных здоровому образу жизни. На них участники смогут получить от гидов информацию о здоровье, правильном питании, безопасной организации быта и жилого пространства, а также поучаствовать в беседах, лекциях и интерактивных мероприятиях, — сообщили организаторы. — Центральное место на фестивале займет большая медицинская площадка в рамках проекта «Живи долго». Там врачи различных специальностей проведут бесплатные беседы с горожанами и ответят на их вопросы о здоровье. Гости фестиваля смогут пройти бесплатную диагностику заболеваний, в том числе
В программе будет запланирована развлекательная часть с концертами, конкурсами и викторинами.
Фестиваль пройдет 3 июня в парке «Алые паруса».
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