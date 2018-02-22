В Беларуси может увеличиться время приема у врачей общей практики

По его словам, по всей Беларуси, в том числе и в Минске, сейчас участковых врачей переводят на работу по общеврачебной практике. Уже были утверждены нормативы. Так, если на одного участкового врача-терапевта приходилось 1,7 тысяч человек, то на одного врача общей практики будет приходиться полторы тысячи человек. По словам Сергея Малышко, рассматривается вопрос по увеличению времени приема пациентов.