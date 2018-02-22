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22 февраля, источник: БЕЛТА

В Беларуси может увеличиться время приема у врачей общей практики

Также было подчеркнуто, что переход к системе врача общей практики — это не механическое переименование участковых врачей-терапевтов, а возвращение к опыту, когда врач обладал навыками смежных специальностей.

Источник: БЕЛТА

В Беларуси рассматривают вариант увеличения времени приема у врачей общей практики, сообщает председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

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По его словам, по всей Беларуси, в том числе и в Минске, сейчас участковых врачей переводят на работу по общеврачебной практике. Уже были утверждены нормативы. Так, если на одного участкового врача-терапевта приходилось 1,7 тысяч человек, то на одного врача общей практики будет приходиться полторы тысячи человек. По словам Сергея Малышко, рассматривается вопрос по увеличению времени приема пациентов.

Также было подчеркнуто, что переход к системе врача общей практики — это не механическое переименование участковых врачей-терапевтов, а возвращение к опыту, когда врач обладал навыками смежных специальностей. Работа будет организовываться по следующему принципу — «врач общей практики, помощник врача и медсестра общей практики».

Так, за минувший год в столице переподготовку и курсы повышения прошел 371 участковый терапевт.

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