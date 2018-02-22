В Беларуси может увеличиться время приема у врачей общей практики
Также было подчеркнуто, что переход к системе врача общей практики — это не механическое переименование участковых
Также было подчеркнуто, что переход к системе врача общей практики — это не механическое переименование участковых
В Беларуси рассматривают вариант увеличения времени приема у врачей общей практики, сообщает председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.
По его словам, по всей Беларуси, в том числе и в Минске, сейчас участковых врачей переводят на работу по общеврачебной практике. Уже были утверждены нормативы. Так, если на одного участкового
Также было подчеркнуто, что переход к системе врача общей практики — это не механическое переименование участковых
Так, за минувший год в столице переподготовку и курсы повышения прошел 371 участковый терапевт.
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