Мускулистые мужчины разделись и накрасились в знак уважения к женщинам

По словам Эванса, его целью было разрушить стереотипы и стереть границы между мужским и женским началом. Он признался, что всю жизнь боролся со своей сексуальностью, и теперь пришло время начать ею гордиться. По его мнению, чем быстрее люди начнут принимать в себе оба пола, тем легче будет жить следующим поколениям. «Я пытаюсь сказать, что вы можете быть тем, кем хотите быть, и одеваться так, как хотите одеваться. — прокомментировал свою съемку Эванс. — Вы не должны загонять себя в угол или жить с ярлыком, который на вас пытается наклеить общество».