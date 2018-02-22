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22 февраля, источник: Чердак

Семнадцать добровольцев завели себе кровяных сосальщиков

Ради помощи ученым в разработке вакцины от шистосомоза люди позволили ввести себе опасных паразитических червей.

В Университета Лейдена (Голландия) прошло пилотное исследование, в ходе которого 17 человек добровольно позволили ввести себе шистосом (Schistosoma) — паразитических червей, вызывающих заболевание шистосомоз. Ежегодно оно уносит жизни до 200 000 человек во всем мире. Ученые максимально снизили опасность негативных последствий для участников эксперимента, однако некоторые риски остаются, сообщает Science.

Шистосомы, больше известные как кровяные сосальщики, относятся к классу трематод (Digenea). Эти паразиты проникают через кожу и поселяются в кровеносном русле человека, где откладывают яйца, поражая мочевой пузырь, печень и другие органы. В последние годы эта болезнь стала поражать не только бедное население стран Азии и Африки, но и нередко туристов из Западных стран. Для ее лечения в настоящее время применяется препарат празиквантел, однако многие специалисты считают его недостаточно эффективным особенно против запущенных случаев заболевания.

Как и в случае других паразитических заболеваний, лучшим методом для испытания новых лекарств или вакцин является применение их на зараженных людях (human challenge model). Ранее в таких экспериментах нередко принимали участие заключенные, однако в настоящее время существует множество как этических, так и законодательных ограничений для проведения таких опытов. Инфекционист Мета Ростенберг (Meta Roestenberg) и ее коллеги из Университета Лейдена уже давно разрабатывают новую вакцину от шистосомоза, но чтобы проверить ее в серии клинических испытаний, они должны были убедиться, что экспериментальное заражение испытуемых будет безопасно, а наличие живых червей в их организме можно будет отследить по специальным биохимическим маркерам.

Для этого ученые нашли 17 добровольцев — обычных голландцев, которые согласились на время подселить в свою кровь паразитов. Испытуемым вводят по 20 выращенных в лаборатории особей Schistosoma mansoni. При этом только самцов — это сделано для того, чтобы паразиты не размножались и не откладывали яйца, которые и вызывают самые тяжелые последствия шистосомоза (фиброз тканей).

Ученые будут наблюдать добровольцев в течение 12 недель и анализировать их кровь на наличие особого сывороточного белка амилоида А, который сигнализирует о воспалительных и прочих иммунных реакциях, вызванных шистосомами. Во время будущего испытания вакцины именно по уровню этого белка в крови будут определять, эффективна ли она против паразитов или нет.

После эксперимента ученые планируют уничтожить всех паразитов в крови добровольцев с помощью старого препарата празиквантела. Нет гарантии, что все шистосомы будут уничтожены, признает Ростенберг. Но один или два выживших паразита, вероятно, никак не будет влиять на здоровье и самочувствие хозяина. По ее словам, это был один из самых острых вопросов при обсуждении эксперимента с этической комиссией.

Добровольцам известно обо всех рисках, но это не изменило их решимости участвовать в исследовании. Среди них есть ученые, медики и выходцы из тропических регионов, которые не понаслышке знают об опасности шистосомоза и хотят помочь победить эту болезнь. Если эксперимент пройдет по плану, испытания новой вакцины начнутся уже в конце 2018 года.

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