SpaceX с четвертой попытки запустила глобальный интернет
Аппараты Microsat-2a и Microsat-2b являются первыми из системы в 12 тысяч спутников.
Аппараты Microsat-2a и Microsat-2b являются первыми из системы в 12 тысяч спутников.
Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета, сообщает в Twitter компании. Запуск состоялся в четверг, 22 февраля, в 20:17 по времени Алматы с
Аппараты Microsat-2a и Microsat-2b являются первыми из системы в 12 тысяч спутников. С их помощью SpaceX планирует обеспечить интернетом практически любую точку Земли. Кроме того, Falcon 9 запустила испанский правительственный спутник PAZ. Он предназначен для радиолокационного наблюдения. Система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4,5 тысячи спутников, входящих в нее, будут перемещаться на высоте 1,1−1,3 тысячи километров.
Еще 7,5 тысячи аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров, следует из документации SpaceX.
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