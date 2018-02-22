SpaceX с четвертой попытки запустила глобальный интернет

Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета, сообщает в Twitter компании. Запуск состоялся в четверг, 22 февраля, в 20:17 по времени Алматы с военно-воздушной базы Ванденберг. Запуск планировался на 17 февраля, но три раза его переносили. Среди причин были как погодные условия, так и технические неполадки..



Аппараты Microsat-2a и Microsat-2b являются первыми из системы в 12 тысяч спутников. С их помощью SpaceX планирует обеспечить интернетом практически любую точку Земли. Кроме того, Falcon 9 запустила испанский правительственный спутник PAZ. Он предназначен для радиолокационного наблюдения. Система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4,5 тысячи спутников, входящих в нее, будут перемещаться на высоте 1,1−1,3 тысячи километров.



Еще 7,5 тысячи аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров, следует из документации SpaceX.