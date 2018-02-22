У слонов обнаружили индивидуальные черты характера

Источник: РИА "Новости"

Личность определяется индивидуальными поведенческими характеристиками, присущими индивиду, — устойчивыми в контексте времени или определенной ситуации. Считается, что для становления личностных черт животное должно обладать развитыми когнитивными способностями и быть социальным — например, помимо людей, черты характера также можно обнаружить и у других приматов.

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Среди млекопитающих высоким социальным взаимодействием между особями и с людьми, а также довольно развитыми когнитивными способностями отличаются слоны: в новой работе группа биологов под руководством Миркки Ланденпере (Mirkka Lahdenperä) из Университета Турку изучила черты характера именно у них. Для этого ученые в течение трех лет опрашивали погонщиков слонов, работающих на лесозаготовках в Мьянме: там слонов используют для транспортировки бревен. В свободное от работы время слоны свободно гуляют на специально предназначенной территории (полувольное содержание).

Погонщики предоставили информацию о поведении 257 слонов (150 самок и 107 самцов). Для этого они заполняли опросники, в которых отмечали, как часто та или иная особь показывает определенный паттерн поведения: например, насколько она активна, дружелюбна, агрессивна в отношении других особей или погонщика, а также насколько для нее характерны частые смены настроения. Всего ученые собрали 690 оценок от разных погонщиков, работавших со слонами.

Анализ результатов опроса позволил ученым объединить изученные паттерны поведения и выделить три главные черты, характеризующие личность особи: внимательность (насколько хорошо животное взаимодействует с окружающей средой), социальность (как животное взаимодействует с сородичами и людьми) и агрессивность (как часто особь проявляет агрессивное поведение в отношении сородичей и людей).

Такая характеристика не зависела от пола особи: выделить три черты можно было у всех особей вне зависимости от их пола.

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Мониторинг личностных характеристик вымирающих животных очень важен: учет индивидуальных особенностей может помочь специалистам разработать эффективные стратегии не только для ухода за особями, но и для их успешного размножения и других видов социального взаимодействия.

Индивидуальные черты характера также находят у домашних животных (например, пессимисты и оптимисты есть среди коров). А помимо млекопитающих личность можно увидеть и у рыб: так, акул можно отличить по тому, насколько они смелые.