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22 февраля, источник: Lenta.Ru

Дайверы встретили неопознанную подлодку в глубинах океана

В сети появилось видео, на котором запечатлена встреча дайверов с загадочной подводной лодкой в районе Гавайских островов.

На ролик, опубликованный на Reddit, обратило внимание Daily Star.

Как видно на кадрах, неопознанное судно белого цвета длиной около 30 футов (приблизительно 9 метров) появляется в непосредственной близости от людей. Оно медленно проплывает под дайверами со странным звуком и снова скрывается в океанских глубинах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях под роликом пользователи предположили, что на самом деле таинственное судно — это субмарина, на которой организуют экскурсии для туристов.

13 комментариевк этой статье
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