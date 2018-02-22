На молдо-румынской границе обновят 10 участков
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Работы начнут в мае и закончат к концу года. Проект внедрят при поддержке Евросоюза. Полицейские села Зырнешты Кагульского района отвечают за 20 тысяч человек, в том числе жителей близлежащих сёл. В штате всего 14 сотрудников.
«Все мы здесь не помещаемся. Собираемся только на собрания, некоторым приходится стоять,
Кабинет полицейских находится в здании мэрии.
«Как могут 5−6 человек работать в одном кабинете за одним компьютером — это ненормально, вот и эффективность падает. Когда необходимо, занимают зал заседаний, иногда предоставляю им для допросов свой кабинет», — сказал мэр села Зырнешть Николай Бежу.
До конца года полицейские переедут в новое здание. Оно будет отвечать европейским стандартам. А ремонт обойдётся почти в полтора миллиона леев.
«Сделаем специальное помещение, где граждане смогут дожидаться участковых. Будет и зал для заседаний, минимум на 10 человек. Обустроим кабинеты для всех сотрудников», — сообщил глава управления ГИП Влад Негру.
Общая стоимость проекта почти три миллиона евро. Треть средств предоставит правительство, остальную часть — Евросоюз.
«Обновление участков — один из пунктов Стратегии развития полиции», — подчеркнул глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь.
Ещё 200 тысяч евро выделят на техническое оснащение.
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