На молдо-румынской границе обновят 10 участков

Работы начнут в мае и закончат к концу года. Проект внедрят при поддержке Евросоюза. Полицейские села Зырнешты Кагульского района отвечают за 20 тысяч человек, в том числе жителей близлежащих сёл. В штате всего 14 сотрудников.

«Как могут 5−6 человек работать в одном кабинете за одним компьютером — это ненормально, вот и эффективность падает. Когда необходимо, занимают зал заседаний, иногда предоставляю им для допросов свой кабинет», — сказал мэр села Зырнешть Николай Бежу.



До конца года полицейские переедут в новое здание. Оно будет отвечать европейским стандартам. А ремонт обойдётся почти в полтора миллиона леев.



«Сделаем специальное помещение, где граждане смогут дожидаться участковых. Будет и зал для заседаний, минимум на 10 человек. Обустроим кабинеты для всех сотрудников», — сообщил глава управления ГИП Влад Негру.



Общая стоимость проекта почти три миллиона евро. Треть средств предоставит правительство, остальную часть — Евросоюз.



«Обновление участков — один из пунктов Стратегии развития полиции», — подчеркнул глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь.



Ещё 200 тысяч евро выделят на техническое оснащение.