«Пионер» оштрафовали еще на 180 тысяч рублей за показ фильма «Смерть Сталина»

Как передает корреспондент «Интерфакса», мировая судья судебного участка 208 района Дорогомилово признала виновным «Пионер» (ООО «Чентромобиле-Пионер») в двух административных правонарушениях по части 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм) и назначил кинотеатру за них наказания в виде штрафов в размере 100 и 80 тысяч рублей соответственно.

Из материалов дел следует, что кинотеатр «осуществлял платную, коммерческую демонстрацию фильма “Смерть Сталина” без прокатного удостоверения» 25 января в 21:30 и 26 января в 11:50.

Ранее в четверг суд оштрафовал «Пионер» на сто тысяч рублей за показ фильма 25 января в 17:50.

«Все основания для обжалования постановлений есть, однако решение об обжаловании будет принято после изучения мотивированных решений», — сказал «Интерфаксу» адвокат Юлий Тай, представляющий интересы «Пионера».

Представители кинотеатра заявили в суде о незаконности и необоснованности административного преследования организации. В частности, утверждают юристы «Пионера», кинотеатр на момент совершения правонарушений, который указан в административных протоколах, не получил в установленном порядке уведомление об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина».

Представители Минкультуры на рассмотрение ни одного из трех протоколов в мировой суд не явились.