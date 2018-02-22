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22 февраля, источник: Интерфакс

«Пионер» оштрафовали еще на 180 тысяч рублей за показ фильма «Смерть Сталина»

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Мировой суд московского района Дорогомилово оштрафовал еще на 180 тыс. рублей кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано.

Как передает корреспондент «Интерфакса», мировая судья судебного участка 208 района Дорогомилово признала виновным «Пионер» (ООО «Чентромобиле-Пионер») в двух административных правонарушениях по части 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм) и назначил кинотеатру за них наказания в виде штрафов в размере 100 и 80 тысяч рублей соответственно.

Из материалов дел следует, что кинотеатр «осуществлял платную, коммерческую демонстрацию фильма “Смерть Сталина” без прокатного удостоверения» 25 января в 21:30 и 26 января в 11:50.

Ранее в четверг суд оштрафовал «Пионер» на сто тысяч рублей за показ фильма 25 января в 17:50.

«Все основания для обжалования постановлений есть, однако решение об обжаловании будет принято после изучения мотивированных решений», — сказал «Интерфаксу» адвокат Юлий Тай, представляющий интересы «Пионера».

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Представители кинотеатра заявили в суде о незаконности и необоснованности административного преследования организации. В частности, утверждают юристы «Пионера», кинотеатр на момент совершения правонарушений, который указан в административных протоколах, не получил в установленном порядке уведомление об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина».

Представители Минкультуры на рассмотрение ни одного из трех протоколов в мировой суд не явились.

В конце января министерство культуры России выдало, но за несколько дней до начала проката отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина». В комментарии ведомства по поводу ситуации, в частности, говорилось, что основанием для отзыва удостоверения стал один из пунктов правил его выдачи, по которому такие меры возможны при «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

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