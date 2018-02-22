Не смотрите сериалы сезонами: это опасно для здоровья

Источник: Immo Wegmann / CC0

Как известно, многие зрители смотрят сериалы не по отдельным сериям, а сразу целыми сезонами (и компании, вроде Netflix, которые выпускают сезон разом, этому активно помогают). Для этого существует отдельный термин — binge-watching. Но как показывает исследование из университета Миннесоты, если у вас есть такая привычка, лучше ее пересмотреть.

Проанализировав данные 15 000 человек, медики выяснили, что у сидящих перед экраном подолгу риск образования тромбоза как в конечностях, так и в легких, на 1,7 раза выше, чем у тех, кто не столь много сидит перед телевизором или компьютером.

Опасность кроется в долгой неподвижности и ограничении циркуляции крови, при этом она не устраняется, если в другое время делать упражнения или поднимать тяжести.

Болезнь Тромбоз глубоких вен

В исследовании принимали участие 15150 взрослых старше 24 лет, которых разделили на 4 группы: тех, кто редко смотрит телевизор, иногда, часто и очень часто.