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22 февраля, источник: Популярная механика

Не смотрите сериалы сезонами: это опасно для здоровья

Уже который год сериалы на равных соревнуются с кинотеатрами, и все повышают качество съемки. Но, как выяснили медики, возможно, стоит дозировать просмотр сериалов и не сидеть часами перед экраном.

Источник: Immo Wegmann / CC0

Как известно, многие зрители смотрят сериалы не по отдельным сериям, а сразу целыми сезонами (и компании, вроде Netflix, которые выпускают сезон разом, этому активно помогают). Для этого существует отдельный термин — binge-watching. Но как показывает исследование из университета Миннесоты, если у вас есть такая привычка, лучше ее пересмотреть.

Проанализировав данные 15 000 человек, медики выяснили, что у сидящих перед экраном подолгу риск образования тромбоза как в конечностях, так и в легких, на 1,7 раза выше, чем у тех, кто не столь много сидит перед телевизором или компьютером.

Опасность кроется в долгой неподвижности и ограничении циркуляции крови, при этом она не устраняется, если в другое время делать упражнения или поднимать тяжести.

Болезнь
Тромбоз глубоких вен

В исследовании принимали участие 15150 взрослых старше 24 лет, которых разделили на 4 группы: тех, кто редко смотрит телевизор, иногда, часто и очень часто.

«Даже те люди, которые регулярно занимаются физической активностью, не должны игнорировать опасность длительного просмотра телевизора», — говорит доктор Ясухико Кубота, глава исследования. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Thrombosis and Thrombolysis.

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