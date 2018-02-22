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22 февраля, источник: Интерфакс

Путин назвал патриотизм характерной чертой россиян

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян, который всегда проявлял героизм для спасения Родины.

Источник: AP 2018

«Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог — всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний», — сказал Путин в четверг на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

По его словам, День защитника Отечества отмечает вся страна и в основе этой всенародной традиции — глубокие искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь граждан страны.

Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена. Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость.
Владимир Путин
Президент РФ

Он отметил, что «наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну, побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа и великой любовью к Родине».

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Президент привел в пример Сталинградскую битву, в которой «во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа, а подвиг воинов, само сражение, определившее ход войны, навеки остались в мировой истории, как и другие грандиозные битвы Великой Отечественной, вошедшие в летопись ратной славы нашей страны».

Верховный главнокомандующий поздравил с предстоящим праздником весь личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также всех, кто служил в армии и на флоте.

Он также выразил самые теплые слова благодарности ветеранам. «Современные Вооруженные силы России следуют вашим заветам, понимают и чтут высокое предназначение ратного труда, приобретают собственный опыт в ходе стратегических и тактических учений, закаляются в боевых операциях против террористов и их формирований», — сказал Верховный главнокомандующий.

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