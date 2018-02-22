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22 февраля, источник: Newtimes.kz

Более 200 иностранцев наказаны в Кызылординской области

В Кызылординской области в ходе ОПМ «Мигрант» за два дня выявлено 225 фактов нарушений миграционного законодательства страны иностранными лицами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Источник: Newtimes.kz

По данным полицейских, за два дня сотрудниками полиции выявлено 225 фактов нарушений миграционного законодательства страны иностранными лицами.

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Кроме того, привлечены к ответственности 25 гражданина РК, из них 18 — за нарушение законодательства РК в области миграции населения, 7 — за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

«За нарушение правил пребывания на территории Казахстана иностранцев, выразившееся в уклонении от выезда за пределы страны в установленные сроки выдворено из РК — 31 иностранцев.

Сокращены сроки пребывания на территории республики в отношении 61 иностранцев, — говорится в сообщении.

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