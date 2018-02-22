Более 200 иностранцев наказаны в Кызылординской области
В Кызылординской области в ходе ОПМ «Мигрант» за два дня выявлено 225 фактов нарушений миграционного законодательства страны иностранными лицами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Кызылординской области в ходе ОПМ «Мигрант» за два дня выявлено 225 фактов нарушений миграционного законодательства страны иностранными лицами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
По данным полицейских, за два дня сотрудниками полиции выявлено 225 фактов нарушений миграционного законодательства страны иностранными лицами.
Кроме того, привлечены к ответственности 25 гражданина РК, из них 18 — за нарушение законодательства РК в области миграции населения, 7 — за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.
«За нарушение правил пребывания на территории Казахстана иностранцев, выразившееся в уклонении от выезда за пределы страны в установленные сроки выдворено из РК — 31 иностранцев.
Сокращены сроки пребывания на территории республики в отношении 61 иностранцев, — говорится в сообщении.
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