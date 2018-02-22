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22 февраля, источник: Sputniknews.kz

Стало известно, где пройдет второй бой Головкина и «Канело»

Поединок, намеченный на 5 мая, пройдет в Лас-Вегасе, рассказал казахстанский боксер.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Стало известно место проведения второго боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Поединок, намеченный на 5 мая, пройдет в Лас-Вегасе.

Об этом в телефонном разговоре с экс-депутатом Мажилиса Парламента РК Мухтаром Тиникеевым рассказал сам Головкин.

«Уррааа!!! Только что позвонил Геннадий и сообщил, что место проведения боя 5 мая определено — ЛАС ВЕГАС!», — написал Тиникиев на своей странице в Facebook.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» в сентябре прошлого года. Тогда боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала ничья.

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