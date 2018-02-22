Стало известно, где пройдет второй бой Головкина и «Канело»
Поединок, намеченный на 5 мая, пройдет в
Поединок, намеченный на 5 мая, пройдет в
АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Стало известно место проведения второго боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
Поединок, намеченный на 5 мая, пройдет в
Об этом в телефонном разговоре с
«Уррааа!!! Только что позвонил Геннадий и сообщил, что место проведения боя 5 мая определено — ЛАС ВЕГАС!», — написал Тиникиев на своей странице в Facebook.
Напомним, первый бой Головкина и «Канело» в сентябре прошлого года. Тогда боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала ничья.
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