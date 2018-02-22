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22 февраля, источник: Питомцы Mail.Ru

Стоп машина: канадские олени передвигаются в городе по ПДД

Когда олени законопослушнее некоторых водителей.

В Сети стал вирусным ролик, на котором олени из Канады останавливаются на знаке «Стоп», оглядываются по сторонам и только после этого переходят дорогу. При этом животные соблюдают дистанцию в строю и не обгоняют друг друга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если же вам не нравится соблюдать правила, посмотрите на пса, который, в отличие от оленей, ненавидит гулять, и ему не нужно учить правила дорожного движения.

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