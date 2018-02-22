Стоп машина: канадские олени передвигаются в городе по ПДД
Когда олени законопослушнее некоторых водителей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Когда олени законопослушнее некоторых водителей.
В Сети стал вирусным ролик, на котором олени из Канады останавливаются на знаке «Стоп», оглядываются по сторонам и только после этого переходят дорогу. При этом животные соблюдают дистанцию в строю и не обгоняют друг друга.
Если же вам не нравится соблюдать правила, посмотрите на пса, который, в отличие от оленей, ненавидит гулять, и ему не нужно учить правила дорожного движения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.