Геройский поступок дальневосточного школьника отметил президент

ЧП произошло, когда 12-летний школьник вместе с бабушкой отдыхал на берегу реки Бикин. Рядом с ними находилась компания взрослых, которые усадили детей на плавающий баллон. В какой-то момент баллон перевернулся, и дети оказались в воде. Находившийся примерно в пяти метрах мальчик подбежал к ним. Ему удалось вытащить на берег двоих детей 6-ти и 4-х лет. Ещё один мальчик, к несчастью, утонул. Как пишет vostok.today, родители тонувших детей всполошились только тогда, когда бабушка закричала.