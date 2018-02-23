Геройский поступок дальневосточного школьника отметил президент
Хабаровский школьник Виталий Холевинский — настоящий герой, он спас двоих детей от неминуемой гибели, пока их родители шумно отдыхали неподалеку, сообщает DEITA. RU.
Хабаровский школьник Виталий Холевинский — настоящий герой, он спас двоих детей от неминуемой гибели, пока их родители шумно отдыхали неподалеку, сообщает DEITA. RU.
ЧП произошло, когда 12-летний школьник вместе с бабушкой отдыхал на берегу реки Бикин. Рядом с ними находилась компания взрослых, которые усадили детей на плавающий баллон. В
Президент России Владимир Путин не оставил без внимания геройский поступок Виталия и подписал указ о его награждении медалью «За спасение погибавших».
Таисия Масина.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.