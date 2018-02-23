Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Рэйчел МакАдамс ждет первенца
Жилье в Москве может значительно подорожать
7 советов от звездных косметологов, которые спасут твою кожу
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Золотую медаль спортсмена Украины СМИ требуют вернуть МОК
Торговая война: ЕС готовит асимметричный ответ США
7 советов от звездных косметологов, которые спасут твою кожу
Неувядающая красота: 67-летняя Джейн Сеймур снялась для Playboy
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
«За такое в обществе дают в морду»: Вассерман о драке на НТВ
Почему нельзя объединять балкон с комнатой
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
11:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Геройский поступок дальневосточного школьника отметил президент

Хабаровский школьник Виталий Холевинский — настоящий герой, он спас двоих детей от неминуемой гибели, пока их родители шумно отдыхали неподалеку, сообщает DEITA. RU.

ЧП произошло, когда 12-летний школьник вместе с бабушкой отдыхал на берегу реки Бикин. Рядом с ними находилась компания взрослых, которые усадили детей на плавающий баллон. В какой-то момент баллон перевернулся, и дети оказались в воде. Находившийся примерно в пяти метрах мальчик подбежал к ним. Ему удалось вытащить на берег двоих детей 6-ти и 4-х лет. Ещё один мальчик, к несчастью, утонул. Как пишет vostok.today, родители тонувших детей всполошились только тогда, когда бабушка закричала.

Президент России Владимир Путин не оставил без внимания геройский поступок Виталия и подписал указ о его награждении медалью «За спасение погибавших».

Таисия Масина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Опасная болезнь поджидает любителей телепередач
Силовое шоу Горного тигра во Владивостоке попало на видео
Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на Играх в Пхенчхане
Нападение разъяренной мурены на дайвера попало на видео
Американские военные начали готовиться к русской зиме
Пентагон прокомментировал сообщения о переброске Су-57 в Сирию
Фигуристка Медведева поблагодарила Путина
Опровергнута умственная отсталость неандертальцев
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Не плачь, Женя! 15-летняя россиянка Алина Загитова — первая российская чемпионка Пхенчхана, 18-летняя двукратная чемпионка мира Евгения Медведева — вторая
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
7 советов от звездных косметологов, которые спасут твою кожу Мы узнали имена косметологов, которые плохого не посоветуют
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь