Бывшего главного аптекаря Приморья не хотят отпускать на свободу
Краевая прокуратура обжаловала приговор Василию Сысойкину.
Краевая прокуратура обжаловала приговор Василию Сысойкину.
Директора Приморской краевой аптеки Василия Сысойкина не намерены отпускать на свободу. Намедни прокуратура обжаловала приговор, который вынес ему суд. Не исключено, что дело вернут на второй круг, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Прокуратура края сразу же заявила о том, что она обжалует приговор. Это неудивительно: гособвинение требовало для бывшего главного аптекаря Приморья 9,5 лет тюрьмы. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Первореченском суде Владивостока, накануне приговор Сысойкину обжаловали. Теперь решение суда рассмотрит апелляционная инстанция. Если прокуратура одержит верх, дело бывшего руководителя краевой аптеки, скорее всего, вернут на повторное рассмотрение. Проходить оно будет уже с новым составом суда.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что Василия Сысойкина обвинили в особо крупной растрате бюджетных денег.
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