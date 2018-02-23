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11:31 (мск), источник: Восток Медиа

Бывшего главного аптекаря Приморья не хотят отпускать на свободу

Краевая прокуратура обжаловала приговор Василию Сысойкину.

Источник: AP 2018

Директора Приморской краевой аптеки Василия Сысойкина не намерены отпускать на свободу. Намедни прокуратура обжаловала приговор, который вынес ему суд. Не исключено, что дело вернут на второй круг, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморская прокуратура обжаловала приговор приговор экс-директору краевой аптеки Василию Сысойкину. В начале месяца Первореченский суд Владивостока дал ему два года колонии за растрату 144 миллионов рублей. Свой срок Сысойкин уже отсидел в СИЗО. Фактически его просто отпустили с миром. Единственным весомым наказанием для казнокрада стал штраф в 800 тысяч рублей.

Прокуратура края сразу же заявила о том, что она обжалует приговор. Это неудивительно: гособвинение требовало для бывшего главного аптекаря Приморья 9,5 лет тюрьмы. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Первореченском суде Владивостока, накануне приговор Сысойкину обжаловали. Теперь решение суда рассмотрит апелляционная инстанция. Если прокуратура одержит верх, дело бывшего руководителя краевой аптеки, скорее всего, вернут на повторное рассмотрение. Проходить оно будет уже с новым составом суда.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что Василия Сысойкина обвинили в особо крупной растрате бюджетных денег. Во-первых, он оплачивал услуги личной охраны из казны — обвиняемый просто устроил их на штатные должности в аптеку. Во-вторых, Сысойкин постоянно забирал деньги из кассы на личные нужды. Сам экс-аптекарь отрицает все обвинения. Примечательно, что казнокрад долгое время скрывался от правосудия за границей — в Черногории. Его поймали благодаря Интерполу в 2014 году, после чего доставили в Москву.

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