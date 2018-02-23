Работникам «Радиоприбора» заплатят долгожданную зарплату

Источник: VLADNEWS

Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам ОАО «Радиоприбор» от продажи имущества компании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Торги по реализации непрофильных активов пройдут в апреле. Решение по итогам заседания 18 февраля обнародовано на сайте суда.

Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства ОАО «Радиоприбор» по выводу из оборота денежных средств. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. Долг перед работниками предприятия, выигравшими суды, по данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю составлял на начало февраля 282 миллиона рублей. В целом долг перед бывшими сотрудниками предприятия составляет 381,7 миллиона рублей, по данным Государственной инспекции труда в Приморском крае.

Как установил суд, общей стоимости имущества ОАО «Радиоприбора» в два миллиарда рублей хватит для полного погашения текущих требований не только заработной плате, но и остальным платежам налогам, социальным отчислениям, а также перед юрлицами в 2018 году. При этом, по решению суда, заработная плата должна выплачиваться в первую очередь.

«Невыплата заработной платы отражается на работниках как на экономически более слабой стороне в отношениях с государством более существенно, чем при невыплате средств в бюджет, и может повлечь различные последствия для граждан, вплоть до тяжких», говорится в решении суда.

Согласно документу, конкурсным управляющем подготовлено 13 лотов по продаже непрофильных активов завода на сумму 138 миллионов рублей: имущество будет реализовано в апреле-мае 2018 года.

В настоящее время на базе предприятия создан новый производственный комплекс филиал Дубненского машиностроительного завода. Он работает над выполнением гособоронзаказа, поступившего на предприятие по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. Сегодня здесь трудятся более 200 человек. Руководство завода информирует, что сейчас выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме.