Работникам «Радиоприбора» заплатят долгожданную зарплату
Такое решение вынес Арбитражный суд.
Такое решение вынес Арбитражный суд.
Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам ОАО «Радиоприбор» от продажи имущества компании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Торги по реализации непрофильных активов пройдут в апреле. Решение по итогам заседания 18 февраля обнародовано на сайте суда.
Как установил суд, общей стоимости имущества ОАО «Радиоприбора» в два миллиарда рублей хватит для полного погашения текущих требований не только заработной плате, но и остальным платежам налогам, социальным отчислениям, а также перед юрлицами в 2018 году. При этом, по решению суда, заработная плата должна выплачиваться в первую очередь.
«Невыплата заработной платы отражается на работниках как на экономически более слабой стороне в отношениях с государством более существенно, чем при невыплате средств в бюджет, и может повлечь различные последствия для граждан, вплоть до тяжких», говорится в решении суда.
Согласно документу, конкурсным управляющем подготовлено 13 лотов по продаже непрофильных активов завода на сумму 138 миллионов рублей: имущество будет реализовано в
Планируется, что уже в этом году новый Радиоприбор выпустит первые изделия. В перспективных планах собственников диверсификация производства на заводе.
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