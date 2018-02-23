Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов устал от Шурыгиной и расскажет о погибшем в Сирии пилоте
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Вера в реанимации: история мамы
Кончаловский отреагировал на резонансную фразу актера Серебрякова
7 советов от звездных косметологов, которые спасут твою кожу
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Хозяин разыграл кошку, притворившись мертвым
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
Познер прокомментировал драку в прямом эфире на НТВ
Почему нельзя оставлять телефон в зарядке на ночь
Золотую медаль спортсмена Украины СМИ требуют вернуть МОК
Торговая война: ЕС готовит асимметричный ответ США
Татьяна Навка устроила девичник в горах
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
«За такое в обществе дают в морду»: Вассерман о драке на НТВ
Почему нельзя объединять балкон с комнатой
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
11:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Селезащитные сооружения начнут строить возле Байкальска в этом году

Также очистят русла рек Солзан и Бабха.

Источник: Комсомольская правда

В этом году Слюдянский район начнут защищать от селей. Так, планируется очистить русла рек Солзан и Бабха, а также построить защитные стены вокруг полигонов с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Ограждение установят и возле жилых домов Байкальска. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области, проведенном губернатором Сергеем Левченко.

— В прошлом году провели необходимые испытания, подготовили технический отчет и передали его в министерство имущества области, — сообщает пресс-служба регионального правительства. — На следующей неделе выяснят, какие работы нужно провести в Байкальске в первую очередь. Вскоре Слюдянскому району помогут проверить местную систему оповещения и обучить местных жителей, как вести себя в случае схода селей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Виктор Дробыш избил Настасью Самбурскую
В здание одесского санатория ворвались вооруженные ломами и арматурой люди
Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на Играх в Пхенчхане
Нападение разъяренной мурены на дайвера попало на видео
Американские военные начали готовиться к русской зиме
Пентагон прокомментировал сообщения о переброске Су-57 в Сирию
Фигуристка Медведева поблагодарила Путина
Опровергнута умственная отсталость неандертальцев
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Не плачь, Женя! 15-летняя россиянка Алина Загитова — первая российская чемпионка Пхенчхана, 18-летняя двукратная чемпионка мира Евгения Медведева — вторая
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
7 советов от звездных косметологов, которые спасут твою кожу Мы узнали имена косметологов, которые плохого не посоветуют
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь