Селезащитные сооружения начнут строить возле Байкальска в этом году
Также очистят русла рек Солзан и Бабха.
Также очистят русла рек Солзан и Бабха.
В этом году Слюдянский район начнут защищать от селей. Так, планируется очистить русла рек Солзан и Бабха, а также построить защитные стены вокруг полигонов с отходами Байкальского
— В прошлом году провели необходимые испытания, подготовили технический отчет и передали его в министерство имущества области, — сообщает
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