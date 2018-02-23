Селезащитные сооружения начнут строить возле Байкальска в этом году

В этом году Слюдянский район начнут защищать от селей. Так, планируется очистить русла рек Солзан и Бабха, а также построить защитные стены вокруг полигонов с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Ограждение установят и возле жилых домов Байкальска. Об этом говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области, проведенном губернатором Сергеем Левченко.