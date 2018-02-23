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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Крым встречает четвертую годовщину создания народного ополчения

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Народному ополчению Крыма исполняется четыре года — в этот день в 2014 году крымчане объединились в знак протеста против массовых беспорядков в Киеве.

Источник: РИА "Новости"

По случаю годовщины в центре Симферополя у памятника «Народному ополчению всех времен» состоится торжественный митинг. Ополчение взяло на себя функции обеспечения общественного порядка в период референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Инициатором создания ополчения выступил тогда депутат крымского парламента, лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов (ныне глава Крыма). Возглавил ополчение Михаил Шеремет (ныне депутат Госдумы).

«Четыре года назад в этот день было создано народное ополчение, которое сыграло ключевую роль в бескровном возращении Крыма в родную гавань. Благодаря сплоченности, мужеству и стойкости всех крымчан нам удалось сберечь наш полуостров от тех несчастий, которые постигли регионы Украины, где по настоящее время идет фактически гражданская война и льется кровь», — сказал РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, штатная численность ополчения составляла десять тысяч человек, за которыми стояла поддержка всего крымского народа.

«Ополченцы соберутся на митинг, чтобы встретиться, обняться, посмотреть друг другу в глаза, подвести черту пройденного этапа»
Шеремет

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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