Ветер и мокрый снег: Крым встречает праздники похолоданием

В Симферополе синоптики прогнозируют мокрый снег, снег, туман, гололед и гололедицу. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, в порывах достигая 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 0…-2, днем — около + градусов.

На Южном берегу Крыма ожидается туман и дождь, переходящий в мокрый снег. Северо-восточный ветер в порывах будет достигать скорости 15−20 м/с. Ночью и днем температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.