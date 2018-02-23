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11:55 (мск), источник: РИА Крым

Ветер и мокрый снег: Крым встречает праздники похолоданием

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается ухудшение погодных условий — мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 20 м/с, предупреждают в крымском гидрометцентре.

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе синоптики прогнозируют мокрый снег, снег, туман, гололед и гололедицу. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с, в порывах достигая 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 0…-2, днем — около + градусов.

В Севастополе днем возможен небольшой дождь и северо-восточный ветер 9−14 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0…+2, днем — +2…+4 градуса.

На Южном берегу Крыма ожидается туман и дождь, переходящий в мокрый снег. Северо-восточный ветер в порывах будет достигать скорости 15−20 м/с. Ночью и днем температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.

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