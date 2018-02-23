Ветер и мокрый снег: Крым встречает праздники похолоданием
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается ухудшение погодных условий — мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 20 м/с, предупреждают в крымском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается ухудшение погодных условий — мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 20 м/с, предупреждают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики прогнозируют мокрый снег, снег, туман, гололед и гололедицу.
В Севастополе днем возможен небольшой дождь и
На Южном берегу Крыма ожидается туман и дождь, переходящий в мокрый снег.
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