Гаси свет: где в Симферополе в понедельник не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В понедельник часть Симферополя останется без электричества, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В понедельник часть Симферополя останется без электричества, сообщили в
В зону отключение попадают дома на 15 улицах крымской столицы.
В связи с проведением регламентных работ будет прекращена подача электроэнергии по улицам Батурина (51−53), Гражданская (54−104, 61−63), Водников (48−52, 53−55/39), пер. Водников (29/40−31), Лазурная (54), Лесная (50−60/53, 49−57), Родниковая (40−52/62, 33/27−51), Багратиона (34/59−36/56), Водников (48−52, 53−55/39), пер. Водников (29/40−31), Лазурная (54), Лесная (50−60/53, 49−57), Родниковая (40−52/62, 33/27−51), Багратиона (34/59−36/56), Морская (60−64).
Плановое время отключения — с 09:00 до 17:00.
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