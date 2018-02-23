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11:40 (мск), источник: РИА Крым

Гаси свет: где в Симферополе в понедельник не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В понедельник часть Симферополя останется без электричества, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

В зону отключение попадают дома на 15 улицах крымской столицы.

В связи с проведением регламентных работ будет прекращена подача электроэнергии по улицам Батурина (51−53), Гражданская (54−104, 61−63), Водников (48−52, 53−55/39), пер. Водников (29/40−31), Лазурная (54), Лесная (50−60/53, 49−57), Родниковая (40−52/62, 33/27−51), Багратиона (34/59−36/56), Водников (48−52, 53−55/39), пер. Водников (29/40−31), Лазурная (54), Лесная (50−60/53, 49−57), Родниковая (40−52/62, 33/27−51), Багратиона (34/59−36/56), Морская (60−64).

Плановое время отключения — с 09:00 до 17:00.

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