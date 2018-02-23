Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню в уфимском парке Победы
УФА, 23 фев 2018. /ИА «Башинформ"/. Сегодня в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества.
УФА, 23 фев 2018. /ИА «Башинформ"/. Сегодня в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества.
От имени многонационального народа республики руководитель региона возложил живые цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. В память о павших героях была объявлена минута молчания.
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