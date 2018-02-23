Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню в уфимском парке Победы

От имени многонационального народа республики руководитель региона возложил живые цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. В память о павших героях была объявлена минута молчания.