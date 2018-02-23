В Башкирии на трассе М5 развернули пункт обогрева

УФА, 23 фев 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В Башкирии на трассе М5 из-за сильных морозов развернули пункт обогрева. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщила пресс-служба 22 отряда ФПС по Башкирии.