В Башкирии на трассе М5 развернули пункт обогрева
УФА, 23 фев 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В Башкирии на трассе М5
УФА, 23 фев 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В Башкирии на трассе М5
Напомним, 22 февраля региональное управление МЧС распространило предупреждение о сильном похолодании — в выходные на территории республики температура воздуха может опускаться до -30 градусов.
По данным Башгидромета, сильные морозы ожидаются в ночное время суток. Днем по республике 23 и 24 февраля будет -9, -11 градусов, 25 февраля похолодает до -11, -16 градусов. Местами возможен слабый снег.
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