Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Рэйчел МакАдамс ждет первенца
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
«Жар-птица»: Жасмин поразила публику огненным нарядом
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Ахеджакова прокомментировала слова Серебрякова
Дочь Задорнова отказалась от наследства - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
СМИ: на Украине назвали сроки распада России
Эксперт США: РФ меняет "обычную" конструкцию БПЛА
7 советов от звездных косметологов, которые спасут твою кожу
Неувядающая красота: 67-летняя Джейн Сеймур снялась для Playboy
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
«За такое в обществе дают в морду»: Вассерман о драке на НТВ
Почему нельзя объединять балкон с комнатой
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
12:37 (мск), источник: Комсомольская правда

23 февраля 2018: Где на Кубани в День защитника Отечества запустят салюты

Фейерверки озарят небо в двух кубанских городах.

23 февраля по всей стране салюты запустят в городах воинской славы. Краснодарский край не стал исключением. Пиротехническое зрелище можно будет наблюдать в двух городах-героях Кубани: Анапе и Новороссийске. Городом воинской славы также является и Туапсе, но здесь фейерверков в этом году не будет.

В День защитника Отечества в регионе в небо взмоют 60 ярких залпов салютов.

— В городах выпустят по 30 пиротехнических выстрелов. В Новороссийске запустят салют 20 человек личного состава от местного соединения ВДВ. В небе — залпы праздничного фейерверка, которые будут произведены из салютных установок и 76-мм пушек ЗИС-3, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе Южного военного округа.

А в Анапе вспышки выпустят не военные, а местные чиновники.

КОНКРЕТНО.

Где посмотреть фейерверки.

Анапа.

Залпы салютов можно будет наблюдать с 21:00 на перекрестке улиц Ленина и Крепостной у стелы Воинской славы.

Новороссийск.

Фейерверк организуют на Западном молу у главной городской площади в 21:00.

КСТАТИ.

В Краснодарском крае вскоре городом воинской славы хотят сделать и Горячий Ключ. В год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков городской совет ветеранов выступил с инициативой о присвоении Горячему Ключу звания «Город воинской славы». В Горячем Ключе уже собрано более 10 тысяч подписей в поддержку предложения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Виктор Дробыш избил Настасью Самбурскую
В здание одесского санатория ворвались вооруженные ломами и арматурой люди
Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на Играх в Пхенчхане
Нападение разъяренной мурены на дайвера попало на видео
Американские военные начали готовиться к русской зиме
Пентагон прокомментировал сообщения о переброске Су-57 в Сирию
Фигуристка Медведева поблагодарила Путина
Опровергнута умственная отсталость неандертальцев
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Не плачь, Женя! 15-летняя россиянка Алина Загитова — первая российская чемпионка Пхенчхана, 18-летняя двукратная чемпионка мира Евгения Медведева — вторая
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
7 советов от звездных косметологов, которые спасут твою кожу Мы узнали имена косметологов, которые плохого не посоветуют
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь