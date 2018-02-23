23 февраля 2018: Где на Кубани в День защитника Отечества запустят салюты
Фейерверки озарят небо в двух кубанских городах.
Фейерверки озарят небо в двух кубанских городах.
23 февраля по всей стране салюты запустят в городах воинской славы. Краснодарский край не стал исключением. Пиротехническое зрелище можно будет наблюдать в двух
В День защитника Отечества в регионе в небо взмоют 60 ярких залпов салютов.
— В городах выпустят по 30 пиротехнических выстрелов. В Новороссийске запустят салют 20 человек личного состава от местного соединения ВДВ. В небе — залпы праздничного фейерверка, которые будут произведены из салютных установок и 76-мм пушек ЗИС-3, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в
А в Анапе вспышки выпустят не военные, а местные чиновники.
КОНКРЕТНО.
Где посмотреть фейерверки.
Анапа.
Залпы салютов можно будет наблюдать с 21:00 на перекрестке улиц Ленина и Крепостной у стелы Воинской славы.
Новороссийск.
Фейерверк организуют на Западном молу у главной городской площади в 21:00.
КСТАТИ.
В Краснодарском крае вскоре городом воинской славы хотят сделать и Горячий Ключ. В год 75-летия освобождения Кубани от
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