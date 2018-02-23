23 февраля 2018: Где на Кубани в День защитника Отечества запустят салюты

23 февраля по всей стране салюты запустят в городах воинской славы. Краснодарский край не стал исключением. Пиротехническое зрелище можно будет наблюдать в двух городах-героях Кубани: Анапе и Новороссийске. Городом воинской славы также является и Туапсе, но здесь фейерверков в этом году не будет.

В День защитника Отечества в регионе в небо взмоют 60 ярких залпов салютов.

— В городах выпустят по 30 пиротехнических выстрелов. В Новороссийске запустят салют 20 человек личного состава от местного соединения ВДВ. В небе — залпы праздничного фейерверка, которые будут произведены из салютных установок и 76-мм пушек ЗИС-3, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе Южного военного округа.

А в Анапе вспышки выпустят не военные, а местные чиновники.

КОНКРЕТНО.

Где посмотреть фейерверки.

Анапа.

Залпы салютов можно будет наблюдать с 21:00 на перекрестке улиц Ленина и Крепостной у стелы Воинской славы.

Новороссийск.

Фейерверк организуют на Западном молу у главной городской площади в 21:00.

КСТАТИ.