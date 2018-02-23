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12:38 (мск), источник: НИА Самара

Сегодня, 23 февраля на набережной Самары пройдет праздничный артиллерийский салют


Для вывоза зрителей с этого мероприятия усилят работу трамваев.

Сегодня, 23 февраля в областной столице в 21.00 на набережной в границах улиц Красноармейской и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30.

Для вывоза зрителей с этого мероприятия ‪ТТУ усилит работу трамваев в р-не пл. Куйбышева.

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