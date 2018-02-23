Бензин исчез с автозаправок в Хабаровском крае
Многим жителям региона придётся ночевать в своих машинах.
Многим жителям региона придётся ночевать в своих машинах.
Жители Хабаровского края бьют тревогу. Как сообщают автомобилисты, с заправок на комсомольской трассе исчез бензин. Это произошло якобы
В Хабаровском крае разразился неожиданный бензиновый кризис. Сегодня автомобилисты, проезжающие по трассе Хабаровск — Комсомольск, с удивлением обнаружили, что на заправках вдоль дороги нет топлива. Об этом сообщил
Однако факт остаётся фактом — бензина нет, и многие автомобилисты вынуждены попросту ждать, пока на АЗС привезут топливо. А это может произойти и завтра. Не исключено, что людям просто придётся ночевать в машинах.
Жители края сообщают, что в регионе в последнюю неделю вообще наблюдаются перебои с топливом. Некоторые АЗС стоят пустыми уже несколько дней. РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.
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