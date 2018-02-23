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11:38 (мск), источник: Восток Медиа

Бензин исчез с автозаправок в Хабаровском крае

Многим жителям региона придётся ночевать в своих машинах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители Хабаровского края бьют тревогу. Как сообщают автомобилисты, с заправок на комсомольской трассе исчез бензин. Это произошло якобы из-за инвентаризации, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Хабаровском крае разразился неожиданный бензиновый кризис. Сегодня автомобилисты, проезжающие по трассе Хабаровск — Комсомольск, с удивлением обнаружили, что на заправках вдоль дороги нет топлива. Об этом сообщил Instagram-паблик newskhv. На некоторых АЗС остались небольшие запасы «восьмидесятого» бензина, но в основном заправки пустуют. По имеющейся информации, это произошло из-за инвентаризации, которая проходит на хранилище топлива в селе Чёрная Речка. Из-за этого бензин и дизель оттуда никто не поставляет. Насколько эта информация соответствует действительности, сказать трудно.

Однако факт остаётся фактом — бензина нет, и многие автомобилисты вынуждены попросту ждать, пока на АЗС привезут топливо. А это может произойти и завтра. Не исключено, что людям просто придётся ночевать в машинах.

Жители края сообщают, что в регионе в последнюю неделю вообще наблюдаются перебои с топливом. Некоторые АЗС стоят пустыми уже несколько дней. РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.

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